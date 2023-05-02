BİM'e mayıs baharı geldi! Hepsi bir arada çeyiz paketi geliyor: 2-5 Mayıs kataloğu yayında!













İŞTE BİM AKTÜEL ÜRÜNLERİ

BİM marketlerinde her hafta düzenli olarak yayınlanan aktüel ürünler kataloğunun 2-5 Mayıs 2023 tarihleri arasında geçerli olan versiyonu yayımlandı. Bu hafta, evlerimizi kolaylaştıracak birçok elektronik ev aleti BİM raflarında yer alıyor. Ayrıca, evlenecek olanlara özel olarak hazırlanmış 4 ürün bir arada çeyiz paketi de bu haftanın dikkat çeken ürünleri arasında yer alıyor. BİM'in düzenli olarak yayınladığı aktüel ürünler kataloğu, birçok müşterinin ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı oluyor. Bu hafta da evlerimizi daha modern ve fonksiyonel hale getirecek birçok elektronik ev aleti BİM raflarında yer alıyor. Özellikle, elektrikli süpürge, ütü, tost makinesi ve blender gibi temel ev aletlerinin yanı sıra, havlu, bornoz, nevresim takımı gibi ev tekstili ürünleri de müşterilerin ilgisini çekiyor.Evlenecek olanlara özel olarak hazırlanan 4 ürün bir arada çeyiz paketi de BİM'in bu haftaki dikkat çeken ürünleri arasında yer alıyor. Bu pakette, çeyiz hazırlığı yapan çiftlerin ihtiyaç duyacakları temel ev eşyaları yer alıyor. Pakette, tava, tencere, çaydanlık ve su ısıtıcısı gibi mutfak eşyaları bulunuyor.