BİM'e sevgililer günü erken geldi! 10 Şubat'ta erken kalkan indirimin alasını görecek: Bu ürünler şaka gibi fiyatlara satılacak







BİM 10 ŞUBAT İNDİRİM KATALOĞUNU YAYIMLADI: VATANDAŞ ALARMINI KURMAYA BAŞLADI. BARDAK TERMOS ÇEŞİTLERİ 139 TL, STANDLI KUPA 189 TL, SÜTLÜ TÜRK KAHVE MAKİNESİ 699 TL'DEN SATIŞA ÇIKACAK







10 Şubat'ta BİM market zincirinde geçerli olacak indirimlerden faydalanmak için, çok sayıda tüketici tarafından beklenen katalog yayımlandı. Bu özel katalog, alışveriş tutkunlarının yüzünü güldürecek çok sayıda indirimli ürünleri içeriyor. BİM market zincirinin özel katalogunda, farklı alanlarda kullanılabilen çeşitli ürünlerin yanı sıra, gıda, kozmetik, deterjan ve diğer ev aletleri gibi ürünlerin binlercesi bulunuyor. Bu indirimler, alışveriş tutkunlarının her bütçeye uygun ürünleri kolaylıkla satın almalarını sağlıyor.Chef'in Karnıyarık Tenceresi 26 cm, 179 TL fiyat etiketi ile satışa sunuluyor. Çift kişilik desenli soft battaniyesi ise 279 TL, tek kişilik desenli soft battaniyesi ise 239 TL'den satılıyor. Dolap içi raf ve ölçülü narenciye sıkacağı ise 32,50 TL, kırlent kılıfı ise 40x40 cm için 39,50 TL, tek fiyat mutfak ürünleri ise 9,50 TL, Paşabahçe meze tabağı 27,50 TL, çok amaçlı bıçaklık organizer 44,50 TL, yuvarlak saklama kabının 2300 ml'lik teslimatı ise 15 TL, 1500 ml'lik teslimatı ise 14,50 TL, çemberli badya 13,50 TL, Mısır patlatma tavası 29,50 TL, buzdolabı organizeri dik sepet 29,50 TL, buzdolabı organizeri şeffaf sepet 39,50 TL, ortadan açılır kapaklı çöp kovası 19,50 TL, peçetelik 17,50 TL, saplı faraşlı fırça 32,50 TL, tablet mob temizlik seti 99 TL, kepçe / kaşık altlığı 9,50 TL ve benzeri ürünlerden oluşan bir ürün yelpazesi bulunuyor. Paşabahçe markasından mezze tabağı, kalp desenli tabaklı kahve kupası, kalp desenli ayaklı meşrubat bardağı, kalp desenli kapaklı sürahi, 8 parça çay seti, su bardağı, Timberland erkek kol saati, kadın kol saati ve bileklik seti, kırmızı pasta tabağı, Naturalove bambu sunum tabağı, çim saçlı gözlüklü saksı, erkek yarım fermuarlı sweatshirt, erkek kışlık oduncu gömlek, Casilli kalpli pijama takımı, flamlı eşarp, balon standı, kadın nakışlı pelüş terlik, pastel balon, askılı kapitone laptop çantası, Letoon erkek kışlık ayakkabı, Fakir Closey filtre kahve makinesi, Relax termos bardak çeşitleri, kulaklık çeşitleri, Heifer saç kurutma makinesi, Schwartz dönen başlıklı diş fırçası, gün batımı dekoratif lamba, Smartlife akıllı saat, Konuşan Defne bebek, Meyveli gitar, eğlenceli kafalar kutu oyunu, Piccolo Mondi parmak kukla, peluş hayvancık oyun arkadaşım, Pilsan saklama kutulu blok oyuncaklar, karma oyuncaklar, kardan adam balon seti, oyuncak gurme yemek seti, LC sevimli oyuncak lokomotifi, garaj yol seti, çıkartmalı boya ve eğlem kitapları, mesaj veren masallar gibi ürünlerden oluşan bir ürün yelpazesi satışa sunuluyor.