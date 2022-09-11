BİM fırsatları alev alev! Giren boş çıkmıyor! Bim'de aktüel indirimler başladı! Bu indirimler kuyruklar oluşturacak







BİM 13 Eylül aktüel ürünler kataloğu







Her hafta aktüel ürünlerin listelendiği BİM marketlerine giren eli boş çıkmıyor. Haftalık indirim duyuruları gelirken birbirinden kullanışlı ürünlerde raflarda yerini almaktadır. 13 Eylül Salı günü satışa çıkacak olan ürünlerin kataloğu yayınlanması üzerine vatandaşlar incelemelere başladı. Dev indirim olarak adlandırılan aktüel ürünlerin arasında mutfak malzemelerinden, aksesuarlara kadar birçok ürün bulunmaktadır. 13 Eylül BİM kataloğu yayınlandı mı? BİM'de bu hafta neler var? İşte detaylar haberimizde yer almaktadırNaturalove Metal Fotoğraf Çerçevesi 59 TLNaturalove Metal Ayna 85 TL Naturalove Mermer Tabanlı Takı Askılığı 69 TL Eq Deco 2 ve 3 Bölmeli Ahşap Takı Düzenleyici 49,50 TL Naturalove Dekoratif Duvar Süsü 29,50 TL Naturalove İpli Ahşap Fotoğraf Çerçevesi 44,50 TL Naturalove Harfli Mesaj Panosu 64,50 TLNaturalove Dekoratif Takı Tabağı 39,50 TL Naturalove 5’li Yüzük Seti 29,50 TL Naturalove Kuyruklu Kurdeleli Toka 15,50 TL Naturalove Küpe 12,50 TL Naturalove Lastikli Bandana 17,50 TL Naturalove Düğümlü Taç 17,50 TL Saç Fırçası 32,50 TL