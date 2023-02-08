BİM'in beklenen indirimi başladı: Bu fiyatlar bir daha gelmez!







7 ŞUBAT 2023 ÇARŞAMBA BİM İNDİRİMLİ ÜRÜNLER KATALOĞU











BİM marketler zinciri, 7 Şubat'tan itibaren ürünlerde beklenen dev indirimleri başlattı. BİM marketlerinde özellikle temel mallarda büyük fırsatlar müşterilerini bekliyor. Yayınlanan katalog incelendiğinde pasta ve tatlılarda büyük indirim olduğu görüldü. Peki bu hafta BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var? Uygun fiyatlarla alışverişlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşların öncelikli adresi BİM Market yeni bir kampanya başlattı. BİM 7 Şubat 2023 tarihi ürün kataloğundan indirimli ürünler bu sabah itibariyle raflarda yerini aldı. Türkiye'nin en büyük süpermarket zincirlerinden biri olan BİM, tüm şubelerinde bu ürünleri tanıttı. İşte, 7 Şubat BİM aktüel kataloğu..