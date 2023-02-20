Aktüel
20 Şubat 2023 - 19:45

BİM'in çeyiz kampanyası başladı! Bu ürünler son kez en ucuza raflarda!

Çeyiz dizenlerin dikkatini çeken hafta sonu BİM market indirimleri kapıda!

Aktüel
20 Şubat 2023 - 19:45
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BİM'in çeyiz kampanyası başladı! Bu ürünler son kez en ucuza raflarda!
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BİM market zincirinde hafta sonu bombası ortaya çıktı! Özellikle çeyiz dizmek isteyen genç kızlar için gelmiş olan ürünlerdeki büyük indirim sayesinde satışlar nirvanaya yükseldi.

bim katalog

Katalog Ürünleri



• Benante 7 Parça Kahvaltı Seti BİM Satış Fiyatı: 269 TL

• Molinella Kuş Desenli Çift Kişilik Nevresim Seti BİM Satış Fiyatı: 269 TL

• Benante Çay Tabağı 6’lı BİM Satış Fiyatı: 89 TL

• Rakle Çay Seti 12 Parça BİM Satış Fiyatı: 129 TL

• Molinella Çift Kişilik Lastikli Çarşaf BİM Satış Fiyatı: 109 TL

• Rakle Su Bardağı 3’lü BİM Satış Fiyatı: 34,50 TL

• Desenli Çöp Kovası BİM Satış Fiyatı: 24,50 TL

• Lüks Pelüş Banyo Paspas Seti BİM Satış Fiyatı: 159 TL

• Kadın Soft Pijama Takımı BİM Satış Fiyatı: 175 TL

• Kadın / Erkek Gondol Terlik BİM Satış Fiyatı: 49,50 TL

bim katalog

• Çok Amaçlı Sepet BİM Satış Fiyatı: 34,50 TL

• LAV Kilitli Saklama Kabı 400 cc BİM Satış Fiyatı: 34,50 TL

• LAV Kilitli Saklama Kabı 800 cc BİM Satış Fiyatı: 44,50 TL

• Kumtel 2 Litre Airfryer BİM Satış Fiyatı:799 TL

• Gaz emniyet sistemli Kumtel Cam Set Üstü Ocak BİM Satış Fiyatı:1.399 TL

• Relax Çelik Termos BİM Satış Fiyatı:239 TL

• Hp Bluetooth Wireless Klavye BİM Satış Fiyatı:599 TL

• Polosmart Katlanabilir Telefon Tutacağı BİM Satış Fiyatı:39,50 TL

• Pervence Tırnak Süsleme Seti BİM Satış Fiyatı:119 TL

• Emsan 4 Bölmeli Döküm Kek Kalıbı BİM Satış Fiyatı: 189 TL

• Borcam Kapaklı Borcam Oval Tencere BİM Satış Fiyatı: 99 TL

• Okyanus Kare 4’lü Kahvaltılık BİM Satış Fiyatı: 69 TL

• Okyanus Rende BİM Satış Fiyatı: 55 TL

• Okyanus Ahşap Görünümlü Servis Ürünleri BİM Satış Fiyatı: 26,50 TL

• Chef’s Tek Fiyat Bıçak ve Soyacak Çeşitleri BİM Satış Fiyatı: 32,50 TL

• Çok Amaçlı Meyvelik BİM Satış Fiyatı: 17,50 TL

• Büyük Kesme Panosu BİM Satış Fiyatı: 37,50 TL

• Süzgeçli Maşa BİM Satış Fiyatı: 27,50 TL

• Okyanus Seyahat Ürünleri BİM Satış Fiyatı: 7,50 TL

• Kapaklı Yuvarlak Rattan Sepet BİM Satış Fiyatı: 42,50 TL

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Cansu Sağlam
Cansu Sağlam
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