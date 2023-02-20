BİM'in çeyiz kampanyası başladı! Bu ürünler son kez en ucuza raflarda!







Katalog Ürünleri







BİM market zincirinde hafta sonu bombası ortaya çıktı! Özellikle çeyiz dizmek isteyen genç kızlar için gelmiş olan ürünlerdeki büyük indirim sayesinde satışlar nirvanaya yükseldi.• Benante 7 Parça Kahvaltı Seti BİM Satış Fiyatı: 269 TL • Molinella Kuş Desenli Çift Kişilik Nevresim Seti BİM Satış Fiyatı: 269 TL • Benante Çay Tabağı 6’lı BİM Satış Fiyatı: 89 TL • Rakle Çay Seti 12 Parça BİM Satış Fiyatı: 129 TL • Molinella Çift Kişilik Lastikli Çarşaf BİM Satış Fiyatı: 109 TL • Rakle Su Bardağı 3’lü BİM Satış Fiyatı: 34,50 TL • Desenli Çöp Kovası BİM Satış Fiyatı: 24,50 TL • Lüks Pelüş Banyo Paspas Seti BİM Satış Fiyatı: 159 TL • Kadın Soft Pijama Takımı BİM Satış Fiyatı: 175 TL • Kadın / Erkek Gondol Terlik BİM Satış Fiyatı: 49,50 TL• Çok Amaçlı Sepet BİM Satış Fiyatı: 34,50 TL • LAV Kilitli Saklama Kabı 400 cc BİM Satış Fiyatı: 34,50 TL • LAV Kilitli Saklama Kabı 800 cc BİM Satış Fiyatı: 44,50 TL • Kumtel 2 Litre Airfryer BİM Satış Fiyatı:799 TL • Gaz emniyet sistemli Kumtel Cam Set Üstü Ocak BİM Satış Fiyatı:1.399 TL • Relax Çelik Termos BİM Satış Fiyatı:239 TL • Hp Bluetooth Wireless Klavye BİM Satış Fiyatı:599 TL • Polosmart Katlanabilir Telefon Tutacağı BİM Satış Fiyatı:39,50 TL • Pervence Tırnak Süsleme Seti BİM Satış Fiyatı:119 TL • Emsan 4 Bölmeli Döküm Kek Kalıbı BİM Satış Fiyatı: 189 TL • Borcam Kapaklı Borcam Oval Tencere BİM Satış Fiyatı: 99 TL • Okyanus Kare 4’lü Kahvaltılık BİM Satış Fiyatı: 69 TL • Okyanus Rende BİM Satış Fiyatı: 55 TL • Okyanus Ahşap Görünümlü Servis Ürünleri BİM Satış Fiyatı: 26,50 TL • Chef’s Tek Fiyat Bıçak ve Soyacak Çeşitleri BİM Satış Fiyatı: 32,50 TL • Çok Amaçlı Meyvelik BİM Satış Fiyatı: 17,50 TL • Büyük Kesme Panosu BİM Satış Fiyatı: 37,50 TL • Süzgeçli Maşa BİM Satış Fiyatı: 27,50 TL • Okyanus Seyahat Ürünleri BİM Satış Fiyatı: 7,50 TL • Kapaklı Yuvarlak Rattan Sepet BİM Satış Fiyatı: 42,50 TL