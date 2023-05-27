BİM'in dev indirimine ramak kaldı! 1500 kg tost peyniri sadece 169 TL: O gün başlıyor







30 MAYIS BİM HAFTANIN ÖNERİLERİ KATALOĞU







BİM, 30 Mayıs tarihli aktüel ürünler kataloğunu yayımladı ve birçok indirimli ürünü tüketicilerle buluşturuyor. Bu hafta BİM'de yer alan özel fırsatlar arasında tam yağlı tost peyniri 169 TL, tam yağlı beyaz peynir 34 TL ve reçel çeşitleri 19 TL gibi cazip fiyatlarla sunuluyor. Bunlarla birlikte birçok başka indirimli ürün de katalogda yer alıyor. Tüketiciler, BİM indirimli aktüel ürünler kataloğunda yer alan fiyat listesini inceleyerek avantajlı alışveriş yapma imkanına sahip olacaklar.