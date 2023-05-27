BİM, 30 Mayıs tarihli aktüel ürünler kataloğunu yayımladı ve birçok indirimli ürünü tüketicilerle buluşturuyor. Bu hafta BİM'de yer alan özel fırsatlar arasında tam yağlı tost peyniri 169 TL, tam yağlı beyaz peynir 34 TL ve reçel çeşitleri 19 TL gibi cazip fiyatlarla sunuluyor. Bunlarla birlikte birçok başka indirimli ürün de katalogda yer alıyor. Tüketiciler, BİM indirimli aktüel ürünler kataloğunda yer alan fiyat listesini inceleyerek avantajlı alışveriş yapma imkanına sahip olacaklar.
Aktüel Yaşam
27 Mayıs 2023 - 11:09
BİM'in dev indirimine ramak kaldı! 1500 kg tost peyniri sadece 169 TL: O gün başlıyor
BİM, 30 Mayıs tarihli aktüel ürünler kataloğunu yayımlayarak tüketicilere birçok indirimli ürün sunuyor. Tam yağlı tost peynirini 169 TL, tam yağlı beyaz peyniri 34 TL ve reçel çeşitlerini 19 TL fiyatla indirimli olarak sunuyor. İndirimli ürünler kataloğu haberimizde...
Aktüel Yaşam
27 Mayıs 2023 - 11:09