BİM'in indirim kataloğu erken sızdı! Süt, peynir ve yoğurtta fiyatlar düştü: Rakiplerini sollayan fiyatlara mutlaka bakın!







4 NİSAN 2023 AKTÜEL KATALOĞU







Mart ayının son kampanyası yarın başlarken market zincirlerinde indirim haberleri peş peşe geldi. Nisan kataloğu yayınlanmasıyla beraber heyecanlı bekleyiş başladı. BİM 4 Nisan 2023 kataloğunda neler var? BİM'de Salı günü hangi ürünler var? İşte ürünlerin listesi haberimizde.Queen 12'li kağıt havlu 3 katlı 95 TLQueen 24'lü tuvalet kağıdı 3 katlı 117 TL Asperox Ultra Yağ sökücü sarı güç 1 litre 29,75 Iç çamaşırı takıma SM beden 99 TL Asperox yüzeyi temizleyici 2,5 litre 35,50 TL Desenli Bulaşık süngeri 18,50 TL Naturelove bukle belirginleştirici tarak 32,50 TL Kil maskesi 5,75 TL Saç maskesi Elidor 48,75 TLRenkli mikrofiber bez 62,50 TL Lip balm 22,50 TL Makyaj temizleme suyu 33 TL Kaş waxı 26,75 TL Golden Rose renkli maskara 44,50 TL Golden Rose lip glose 44,50 TL Golden Rose oje çeşitleri 17,50 TL El kremi 14,50 TL Mum 35 TL Vücut spreyi 29,50 TL Lolipop saç tokası 19,50 TL Tam yağlı dilimli tost peyniri 139 TL Eker yarım yağlı yoğurt 5 kilogram 99,50 TL Az yağlı beyaz peynir 79,50 TL Eker probiyotik yoğurt 900 gram 29,50 TL Yarım yağlı süt Pınar 4x1 litre 79,50 TL Filiz yumurtalı bukle makarna 350 gram 13,25 TL Kalem makarna 11,50 TL Burgu makarna 11,50 TL Spagetti makarna 11,50 TL Sade ve kakaolu tahin helvası 62,50 TL Sos çeşitleri tat 19,75 TL Tat ketçap mayonez seti 44,50 TL Dondurulmuş ıspanak ve mozarella dolgulu PİLİÇ kroket 49,50 TL Dondurulmuş soslu piliç Kanat 1 kilogram 54,50 TL Piliç kokteyl sosis 1000 gram 59,90 TL Dana Macar salam 750 gram 31 tl Dana Kebap 150 gram 27,50 TL Piliç füme 150 gram 17,50 TL Bana yarım Kangal sucuk 200 gram 54 TL Bana Macar salam 35,50 TL