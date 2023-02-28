BİM'in kapısında kuyruk oluşturacak indirim! O ürün 39 TL'ye düştü: Kapış kağış satılıyor

BİM, 28 Şubat'ta indirimli ürünler kataloğunu yayınladı. İndirimli ürünler bu katalog çerçevesinde paylaşılmaktadır. BİM markette bütün piliç 39 TL, kasap sucuk 29 TL, tam yağlı beyaz peynir 57 TL ve eski kaşar 49 TL'den satıldığı kaydedildi. BİM pazarında Birlikten Berekete adlı büyük bir indirim kampanyası başlatıldı. Bu kampanya kapsamında birçok üründe yoğun indirimler yapılmıştır. Bu indirimlerin kapıda kuyruklara yol açması bekleniyor.
Fiyatı Düşen Ürünlerin Listesi:
BİM marketlerindeki fiyatı düşen ürünlerin listesini şu şekilde açıkladı:
Lezita - Erpiliç Donuk Baget tutarı: 39,50 TL
Lezita - Banvit - Hastavuk Bütün Piliç Poşet tutarı: 37,50 TL
Eker Sütlü Tatlı Çeşitleri 125 gr tutarı: 10 TL
Beşler Dana Kangal Sucuk 500 gr tutarı: 69 TL
Aytaç Piliç Kasap Sucuk 300 gr tutarı: 29,75 TL
Danet Dana Salam Sade/Fıstıklı 100 gr tutarı: 17,50 TL
Banvit Piliç Baton Salam 1000 gr tutarı: 39,50 TL
Pınar Hindi Uzun Sosis 430 gr tutarı: 37,50 TL
Aytaç Tavuk Dürüm Döner 170 gr tutarı: 19,50 TL
Pek Food Gurme Üçgen Mantı 400 gr tutarı: 27,50 TL
Lezita Dondurulmuş Piliç Kroket 700 gr tutarı: 35,50 TL
Superfresh Cheddarlı & Pestolu Pizza 410 gr tutarı: 42,50 TL
Superfresh Mozzarella Peynir Çubuğu 280 gr tutarı: 44,50 TL Hasek Dondurulmuş Çorba Çeşitleri 750 gr tutarı: 37,50 TL
Superfresh Tereyağlı Kruvasan 8'li tutarı: 47,50 TL
Skyfood Temizlenmiş Hamsi 500 gr tutarı: 29,50 TL
Balık Dünyası Temizlenmiş Sardalya 500 gr tutarı: 21 TL
Tadıtam Kaşık Pasta 580 gr tutarı: 69 TL
Eker Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg tutarı: 99 TLTorku Tam Yağlı Yoğurt 2 Kg tutarı: 59,50 TL
Eker Probiyotik Yoğurt 900 gr tutarı: 28,50 TL
Sek Quark tutarı: 11,50 TL
Altınkılıç Kefirli Yoğurt 125 gr tutarı: 13,50 TL
Activia Probiyotik Yoğurt 8x100 gr tutarı: 49,50 TL
Gündoğdu Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 gr tutarı: 175 TL
Gündoğdu Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1200 gr tutarı: 149 TL
Torku Tam Yağlı Beyaz Peynir 500 gr tutarı: 57,50 TL
Bahçıvan Labne 450 gr tutarı: 46,50 TL
Torku Krempare 2x180 gr tutarı: 47,50 TL
Bahçıvan Taze Kaşar Peyniri 600 gr tutarı: 105 TL
Sek Taze Peynir Çeşitleri 150 gr tutarı: 19,50 TL
Bel Karper Biberli Üçgen Peynir 108 gr tutarı: 16,50 TL
Taraklı Abaza Peyniri 250 gr tutarı: 42,50 TL
Yemeli Kars Eski Kaşar 250 gr tutarı: 49,50 TL
Benorganik %100 Elma Suyu 946 gr tutarı: 28,50 TL
Burçak Limonlu Kremalı Bisküvi tutarı: 22,50 TL
Sarelle Kakaolu Fındık Kreması 700 gr tutarı: 69,50 TL
Activia Shot Plus Çilek&Nar 80 ml tutarı: 9,75 TL
Torku Yağlı Süt 4x1 Litre tutarı: 92,50 TL
Torku Ayran 2 Litre tutarı: 33,50 TL.
Torku Süt Çeşitleri 6x180 ml tutarı: 34,50 TL
Torku Sade Süt 6x200 ml tutarı: 36,50 TL