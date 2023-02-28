BİM'in kapısında kuyruk oluşturacak indirim! O ürün 39 TL'ye düştü: Kapış kağış satılıyor







Fiyatı Düşen Ürünlerin Listesi:







BİM, 28 Şubat'ta indirimli ürünler kataloğunu yayınladı. İndirimli ürünler bu katalog çerçevesinde paylaşılmaktadır. BİM markette bütün piliç 39 TL, kasap sucuk 29 TL, tam yağlı beyaz peynir 57 TL ve eski kaşar 49 TL'den satıldığı kaydedildi. BİM pazarında Birlikten Berekete adlı büyük bir indirim kampanyası başlatıldı. Bu kampanya kapsamında birçok üründe yoğun indirimler yapılmıştır. Bu indirimlerin kapıda kuyruklara yol açması bekleniyor.BİM marketlerindeki fiyatı düşen ürünlerin listesini şu şekilde açıkladı:Lezita - Erpiliç Donuk Baget tutarı: 39,50 TLLezita - Banvit - Hastavuk Bütün Piliç Poşet tutarı: 37,50 TLEker Sütlü Tatlı Çeşitleri 125 gr tutarı: 10 TLBeşler Dana Kangal Sucuk 500 gr tutarı: 69 TLAytaç Piliç Kasap Sucuk 300 gr tutarı: 29,75 TLDanet Dana Salam Sade/Fıstıklı 100 gr tutarı: 17,50 TLBanvit Piliç Baton Salam 1000 gr tutarı: 39,50 TLPınar Hindi Uzun Sosis 430 gr tutarı: 37,50 TLAytaç Tavuk Dürüm Döner 170 gr tutarı: 19,50 TLPek Food Gurme Üçgen Mantı 400 gr tutarı: 27,50 TLLezita Dondurulmuş Piliç Kroket 700 gr tutarı: 35,50 TLSuperfresh Cheddarlı & Pestolu Pizza 410 gr tutarı: 42,50 TLSuperfresh Mozzarella Peynir Çubuğu 280 gr tutarı: 44,50 TL Hasek Dondurulmuş Çorba Çeşitleri 750 gr tutarı: 37,50 TLSuperfresh Tereyağlı Kruvasan 8'li tutarı: 47,50 TLSkyfood Temizlenmiş Hamsi 500 gr tutarı: 29,50 TLBalık Dünyası Temizlenmiş Sardalya 500 gr tutarı: 21 TLTadıtam Kaşık Pasta 580 gr tutarı: 69 TLEker Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg tutarı: 99 TLTorku Tam Yağlı Yoğurt 2 Kg tutarı: 59,50 TLEker Probiyotik Yoğurt 900 gr tutarı: 28,50 TLSek Quark tutarı: 11,50 TLAltınkılıç Kefirli Yoğurt 125 gr tutarı: 13,50 TLActivia Probiyotik Yoğurt 8x100 gr tutarı: 49,50 TLGündoğdu Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 gr tutarı: 175 TLGündoğdu Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1200 gr tutarı: 149 TLTorku Tam Yağlı Beyaz Peynir 500 gr tutarı: 57,50 TLBahçıvan Labne 450 gr tutarı: 46,50 TLTorku Krempare 2x180 gr tutarı: 47,50 TLBahçıvan Taze Kaşar Peyniri 600 gr tutarı: 105 TLSek Taze Peynir Çeşitleri 150 gr tutarı: 19,50 TLBel Karper Biberli Üçgen Peynir 108 gr tutarı: 16,50 TLTaraklı Abaza Peyniri 250 gr tutarı: 42,50 TLYemeli Kars Eski Kaşar 250 gr tutarı: 49,50 TLBenorganik %100 Elma Suyu 946 gr tutarı: 28,50 TLBurçak Limonlu Kremalı Bisküvi tutarı: 22,50 TLSarelle Kakaolu Fındık Kreması 700 gr tutarı: 69,50 TLActivia Shot Plus Çilek&Nar 80 ml tutarı: 9,75 TLTorku Yağlı Süt 4x1 Litre tutarı: 92,50 TLTorku Ayran 2 Litre tutarı: 33,50 TL.Torku Süt Çeşitleri 6x180 ml tutarı: 34,50 TLTorku Sade Süt 6x200 ml tutarı: 36,50 TL