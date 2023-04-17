BİM'in son indirimi bitti bitecek! 65 TL'ye beyaz peynir almak için elinizi çabuk tutun







İŞTE BİM İNDİRİMLİ AKTÜEL ÜRÜNLERİ











BİM Marketler zinciri, uygun fiyatları ve geniş ürün yelpazesiyle Türkiye'nin en çok tercih edilen alışveriş marketlerinden biridir. BİM, 14 - 28 Nisan tarihleri arasında geçerli olan aktüel katalog indirimlerinde evlerin ihtiyaçlarını karşılayacak birçok ürün sunmaktadır. Bu ürünler arasında mutfak eşyaları, giyim, oyuncaklar, kitaplar, atıştırmalıklar, temel gıda ürünleri, kozmetik ürünler, temizlik malzemeleri ve elektronik aletler yer almaktadır. Bayram öncesi son hafta olan bu indirimleri kaçırmamak için detayları BİM 14-28 Nisan aktüel katalogunda inceleyebilirsiniz.BİM marketlerindeki aktüel katalog indirimleri, birçok üründe cazip fırsatlar sunuyor. Örneğin, 600 ml kapasiteli French Press kahve makinesi, %12 indirimle 139 Türk Lirası olarak satılıyor. Misket tatlı sunumluğu 3'lü paket, %20 indirimle 39 Türk Lirası'na alınabilirken, 415 ml cam narenciye sıkacağı ise %33 indirimle 15 Türk Lirası'na düşmüş durumda. Çelik servis ürünleri, %16 indirimle 49 Türk Lirası'na satılıyor.Ayrıca, çocuk pijama takımı, Spiderman deseniyle %25 indirimle 89 Türk Lirası'na indirgenmiş. İçeceklerde de fırsatlar var: 2,5 litre Didi ve Le Cola 16,50 Türk Lirası'na, aromalı içecek çeşitleri ise 19,75 Türk Lirası'na satılıyor. Tatlı sevenler için de pek çok seçenek mevcut: Revani 450 gram 37,50 Türk Lirası, kalburabastı tatlısı 200 gram 13,50 Türk Lirası, mini güllaç 100 gram 29,50 Türk Lirası, 400 gram kızartılmış kadayıf 22,50 Türk Lirası, hurma çeşitleri ise 14,75 Türk Lirası'ndan başlayarak 44,50 ve 42,50 Türk Lirası'na kadar değişiyor. Bunların yanı sıra, parfümlü 300 ml kolonya çeşitleri Marmara markasıyla 24,50 Türk Lirası, tadelle mini çikolata bar 200 gram 47,50 Türk Lirası, Ülker Ece 350 gram çikolata 67,50 Türk Lirası, kefir 1 litre 25 Türk Lirası, tam yağlı eritme peynir 77,50 Türk Lirası, olgunlaştırılmış tam yağlı beyaz peynir 65 Türk Lirası ve yarım yağlı 1 litre içim sütü sek veya Pınar markalarıyla 19,50 Türk Lirası olarak indirimli fiyatlarla sunuluyor.