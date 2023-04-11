Aktüel
11 Nisan 2023 - 08:15

BİM'in yeni indirim kataloğu erken sızdı! Bayrama özel fiyatlar 9,90 TL'den başlayacak: Poşetini kapan indirime koşuyor!

BİM'de bayram heyecanı başlarken 18 Nisan 2023 kataloğu yayınlandı. Sahurluk yiyeceklerle beraber, iftar sofralarını zenginleştirecek o ürünler neredeyse yarı fiyatına BİM raflarında. BİM 18 Nisan 2023 kataloğu haberimizde yer almaktadır.

Aktüel
11 Nisan 2023 - 08:15
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BİM'in yeni indirim kataloğu erken sızdı! Bayrama özel fiyatlar 9,90 TL'den başlayacak: Poşetini kapan indirime koşuyor!
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BİM'de kahvaltılık ürünlerde indirim başlarken tost peyniri, yoğurt, labne peynir, zeytin, süt reçeli, kahvaltılık sos, margarin fiyatları resmen dibi gördü. İşte, BİM 18 Nisan 2023 kataloğu ve fiyat listesi haberimizde.

BİM BAYRAM KATALOĞU

Portakallı sandviç kek 22,50 TL



Portakallı bisküvi 15,30 TL

İzmir bombası 19,50 TL

Çörekotlu tuzlu bisküvi 21,50 TL

Üzümlü ve kepekli bisküvi 22,50 TL

Fitil lokum çeşitleri 32,50 TL

Karışık kuruyemiş 29,50 TL

Tuzlu boncuk yer fıstığı 16 TL

BİM 18 Nisan 2023

Banvit piliç baget 44,50 TL

Şinitzel 49,75 TL

Gurme üçgen mantı 32,50 TL

Ekmek lavaş 20 santim 17,50 TL

Hindi füme 23,75 TL

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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