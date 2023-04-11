BİM'in yeni indirim kataloğu erken sızdı! Bayrama özel fiyatlar 9,90 TL'den başlayacak: Poşetini kapan indirime koşuyor!

BİM'de kahvaltılık ürünlerde indirim başlarken tost peyniri, yoğurt, labne peynir, zeytin, süt reçeli, kahvaltılık sos, margarin fiyatları resmen dibi gördü. İşte, BİM 18 Nisan 2023 kataloğu ve fiyat listesi haberimizde.
BİM BAYRAM KATALOĞUPortakallı sandviç kek 22,50 TL
Portakallı bisküvi 15,30 TL İzmir bombası 19,50 TL Çörekotlu tuzlu bisküvi 21,50 TL Üzümlü ve kepekli bisküvi 22,50 TL Fitil lokum çeşitleri 32,50 TL Karışık kuruyemiş 29,50 TL Tuzlu boncuk yer fıstığı 16 TL
Banvit piliç baget 44,50 TL Şinitzel 49,75 TL Gurme üçgen mantı 32,50 TL Ekmek lavaş 20 santim 17,50 TL Hindi füme 23,75 TL