BİM indirimleri coştu... 21 Şubat BİM kataloğunu gören soluğu kasada alacak... Giden sepeti dolduruyor!







BİM 21 ŞUBAT 2023 AKTÜEL KATALOĞU







BİM her hafta salı günü birbirinden indirimli ürünlerini raflarına dizmeye devam ederken bu hafta ki ürünler ise vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Türkiye'nin en büyük indirimleri yapan marketi BİM 21 Şubat 2023 kataloğu yayınladı. BİM'de hangi ürünler indirimde? BİM'de bu hafta neler var? İşte BİM kataloğu haberimizde...Efor 1 kg platinum siyah çay 65 TLHerby 20’li fit bitki çayı 22.50 TL Eti burçak Hindistan cevizli kremalı bisküvi 22.50 TL Tamek ketçap 16 TL Tamek mayonez 23.50 TL Sarıyer 2,5 L portakal aromalı gazlı içecek 16.50 TL Didi 2,5 L şeftali aromalı içecek 16.50 TL Booza tahıllı meyveli içecek 9.75 TL Swissalps sütlü İsviçre çikolatası 18 TL Swissalps fındıklı İsviçre çikolatası 18.50 TL Tadelle bitter çikolata 19.50 TL Eti cin portakal jöleli granüllü bisküvi 22 TL Eti limonlu haşhaşlı mini topkek 13.75 TL Eti kakaolu portakallı mini topkek 13.75 TL Eti Hindistan cevizli popkek 15.75 TL Biscolata pia frambuaz dolgulu kek 12.75 TL Biscolata pia limon dolgulu kek 12.75 TL Biscolata nirvana Hindistan cevizli gofret 17.50 TL Biscolata nirvana fındıklı gofret 17.50 TL Biscolata mood bitter krema dolgulu bisküvi 19.50 TL Biscolata mood Hindistan cevizi dolgulu bisküvi 19.50 TL Fairy 6x650 ml sıvı bulaşık deterjanı 119.50 TL Rinso 10 kg toz deterjan 175 TL Mayıslo 12’li kağıt havlu 79 TL Mayıslo 32’li tuvalet kağıdı 115 TL Babyone bebek bezi 59 TL Cif mutfak + serum mutfak 39.75 TL Cif banyo + serum banyo 39.75 TL Sofia 100’lü el ve yüz havlusu 19.50 TL Lole’s ıslak havlu 10.50 TL Molped gece 36.50 TL Molped normal 36.50 TLMolped günlük ped 17.50 TL Porçöz kireç ve pas çözücü 28.50 TL Hyperactive lavabo açıcı jel 19.75 TL Güldal köpük çamaşır suyu 18.50 TL Delux bref wc blok 22 TL Mr.Green mikrofiber temizlik bezi 25.50 TL Komili 4 L sıvı sabun 45.50 TL Ziaja yüz temizleme + tonik kofre seti 89 TL