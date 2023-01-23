BİM kahvaltılık ürünlerinde büyük indirime imza attı! Peynir, zeytin, salam, sucukta son indirimli fiyatlar: O tarihten sonra etiketler değişecek!







BİM 24 OCAK AKTÜEL ÜRÜNLER











Vatandaşlar marketlerin kampanyalı fiyatlarından faydalanmak için merakla araştırma yapıyor. Her hafta aktüel ürünlerini müşterilerine sunan BİM'in bu hafta hangi ürünleri kampanyalı olacak? BİM 24 Ocak aktüel ürünleri ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.-İçim marka 750 gram tereyağı 129 TL-İkbal marka 250 gram kangal sucuk 62.50 TL -Banvit marka 250 gram tütsülenmiş sosis 29.75 TL -Lezita marka 2'li 800 gram piliç salam 49.75 TL -Maret marka macar salam 17.75 TL -Aytaç marka dana sucuk 8.90 TL -Danet marka ızgara sosis 45 TL -Aknaz marka 700 gram peynir 57.50 TL -Çilekli labne peynir 19.50 TL -Gündoğdu marka 600 gram tost peyniri 75 TL -Gündoğdu marka tulum peyniri 59.50 TL -Ünal marka çeçil peynir 37.50 TL -Kaanlar marka krem peynir 39.50 TL -Kaanlar marka sürülebilir lor peynir 29.50 TL -Ünal marka inek peyniri 52.50 TL -Superfresh marka 400 gram peynirli puf böreği 25.50 TL -Superfresh marka tahıllı baget ekmeği 14.50 TL -Lezita marka piliç cordon bleu 39.50 TL -Erba marka seafood dilimli palamut 37.50 TL -Kocaman Fish marka karides 39.50 TL -Dolgulu hurma topları 14.50 TL -Performans marka hurma topları 16.50 TL -Performans marka meyve topları 14.50 TL -Performans marka proteinli quark 16.50 TL -Performans marka mate çubuk çay 16.50 TL -Performans marka proteinli kakaolu süt 14.25 TL -Performans marka yüksek kafeinli filtre kahve 19.50 TL -Performans marka ketçap-mayonez 35 TL -Performans marka karışık kuruyemiş 32.50 TL -Performans marka yüksek proteinli erişte 24.75 TL -Performans marka tuzsuz yer fıstığı 19.50 TL -Performans marka yer fıstığı ezmesi 34.50 TL