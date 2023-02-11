BİM kışlık giyim indiriminde çığır açtı! Yarın giden 135 TL'ye satın alacak







Büyük Kış İndirimi BİM’de!







BİM marketten müşterilerine büyük indirim geldi. En çok tercih edilen kışlık ürünlerde büyük indirim! Detaylar için yazımıza göz atmayı unutmayın!Uygun alışveriş merkezlerinden birisi olan BİM market 10 Şubat 2023 aktüel ürünleri ile müşteri memnuniyetini yeniden sağladı. BİM kataloğundaki o büyük indirimler;• Yastık kılıfı: 45,00 TL • Çift kişilik nevresim takımı: 269,00 TL • Çift kişilik lastikli çarşaf: 99,00 TL • Csilli kalpli pijama takımı: 199,00 TL • Yarım fermuarlı sweatshirt: 189,00 TL • Kışlık oduncu gömlek: 135,00 TL • Kışlık ayakkabı: 219,00 TL • Falamlı eşarp: 29,50TL Ve çocuk kitaplarından oyuncaklara, mutfak aletlerinden kıyafetlere kadar büyük indirim BİM aktüelde.