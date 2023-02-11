Aktüel
11 Şubat 2023 - 12:30

BİM kışlık giyim indiriminde çığır açtı! Yarın giden 135 TL'ye satın alacak

Kahramanmaraş 7.7 ve 7.6’lık iki deprem ise sallandı. Asrın felaketi olarak adlandırılan facia; Kahramanmaraş dışında 9 ili daha yıktı. Depremden etkilenen insan sayısı 13.5 milyona ulaştı. Bu rakamın 28 ülkenin nüfusundan daha fazla olduğu anlaşıldı. O ülkeler şöyle sıralandı

Aktüel
11 Şubat 2023 - 12:30
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BİM kışlık giyim indiriminde çığır açtı! Yarın giden 135 TL'ye satın alacak


BİM marketten müşterilerine büyük indirim geldi. En çok tercih edilen kışlık ürünlerde büyük indirim! Detaylar için yazımıza göz atmayı unutmayın!

Büyük Kış İndirimi BİM’de!

Uygun alışveriş merkezlerinden birisi olan BİM market 10 Şubat 2023 aktüel ürünleri ile müşteri memnuniyetini yeniden sağladı. BİM kataloğundaki o büyük indirimler;



bim

• Yastık kılıfı: 45,00 TL

• Çift kişilik nevresim takımı: 269,00 TL

• Çift kişilik lastikli çarşaf: 99,00 TL

• Csilli kalpli pijama takımı: 199,00 TL

• Yarım fermuarlı sweatshirt: 189,00 TL

• Kışlık oduncu gömlek: 135,00 TL

• Kışlık ayakkabı: 219,00 TL

• Falamlı eşarp: 29,50TL

Ve çocuk kitaplarından oyuncaklara, mutfak aletlerinden kıyafetlere kadar büyük indirim BİM aktüelde.

EDİTÖR
Cansu Sağlam
Cansu Sağlam
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