BİM Market'ten olay yaratan karar! İlk kez yapılacak: 81 ilde geçerli olacak







BİM MAĞAZALARINDA KADINLARIN ÜRÜNLERİ SATILACAK











BİM, kadınların yaşamlarını iyileştirme ve yerel kalkınmada liderliklerini güçlendirme amacıyla Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) ile anlamlı bir iş birliği gerçekleştirmiştir. Bu iş birliği kapsamında, 25 Nisan'da aktüel ürünler kategorisinde yer alan 5 farklı şehre özgü ve kadın kooperatifleri tarafından üretilmiş yerel lezzetler, Türkiye genelindeki tüm BİM mağazalarında tüketicilerle buluşacaktır. Bu destekle, kadın kooperatiflerinin üretimlerinin BİM mağazalarında satışa sunularak kadınların ekonomik güçlenmelerine katkı sağlanması hedeflenmektedir.BİM mağazalarında yer alacak olan bu ürünler, yerel kooperatiflerin ürettiği doğal, organik ve el emeği ürünlerdir. S.S. Mersin Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nden temin edilen kurutulmuş limonlar, Tokat Kadın Kooperatifi'nden gelen salamura yapraklar, S.S. Hakkâri Çiçeklerin Özü Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi'nden elde edilen doğal bal, Uşak Hatice Sultan Doğal Ürünler'den üretilen geleneksel tarhana ve S.S. Urla Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nden gelen Urla usulü enginar marineler, yerel üreticilerin emeğini ve doğal kaynaklarını desteklemektedir. Bu ürünlerin BİM mağazalarında yer alması, yerel kadın kooperatiflerinin ekonomik güçlenmesine ve yerel kalkınmaya katkı sağlamaktadır. BİM, sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde yerel üreticilere destek olmaya devam etmektedir.KEDV, yoksulluğa karşı mücadele etmek amacıyla, dar gelirli kadınların yerel kalkınmada liderliklerini güçlendirmek için çeşitli programlar yürütmektedir. Kooperatifleşmelerini destekleyerek kadınların ortak işler kurmalarını, pazarda yer almalarını ve tedarik zincirinde yer edinmelerini sağlamaktadır. Ayrıca, bakım hizmetlerine erişimlerini artırmak için çocuk ve yaşlı bakımı alanında toplum temelli alternatif hizmet modelleri geliştirmekte ve uygulamaktadır. Krizlere ve afetlere karşı daha dirençli hale getirecek, mahallede dayanışma ve sosyal uyumu güçlendirecek eylem planlarının hazırlanmasına destek vererek yerel yönetimlerle iş birlikleri kurmaktadır. KEDV, Türkiye'nin farklı bölgelerinden her yıl on binlerce kadın ve çocuğa ulaşarak çalışmalarını sürdürmektedir. BİM ise yerel üreticilere ve küçük ölçekli kooperatif ürünlerine destek olmak için tüketicilere ulaştırmaya devam edecektir.