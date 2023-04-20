BİM Market'ten olay yaratan karar! İlk kez yapılacak: 81 ilde geçerli olacak

BİM, kadınların yaşamlarını iyileştirme ve yerel kalkınmada liderliklerini güçlendirme amacıyla Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) ile anlamlı bir iş birliği gerçekleştirmiştir. Bu iş birliği kapsamında, 25 Nisan'da aktüel ürünler kategorisinde yer alan 5 farklı şehre özgü ve kadın kooperatifleri tarafından üretilmiş yerel lezzetler, Türkiye genelindeki tüm BİM mağazalarında tüketicilerle buluşacaktır. Bu destekle, kadın kooperatiflerinin üretimlerinin BİM mağazalarında satışa sunularak kadınların ekonomik güçlenmelerine katkı sağlanması hedeflenmektedir.
BİM MAĞAZALARINDA KADINLARIN ÜRÜNLERİ SATILACAK
KEDV, yoksulluğa karşı mücadele etmek amacıyla, dar gelirli kadınların yerel kalkınmada liderliklerini güçlendirmek için çeşitli programlar yürütmektedir. Kooperatifleşmelerini destekleyerek kadınların ortak işler kurmalarını, pazarda yer almalarını ve tedarik zincirinde yer edinmelerini sağlamaktadır. Ayrıca, bakım hizmetlerine erişimlerini artırmak için çocuk ve yaşlı bakımı alanında toplum temelli alternatif hizmet modelleri geliştirmekte ve uygulamaktadır. Krizlere ve afetlere karşı daha dirençli hale getirecek, mahallede dayanışma ve sosyal uyumu güçlendirecek eylem planlarının hazırlanmasına destek vererek yerel yönetimlerle iş birlikleri kurmaktadır. KEDV, Türkiye'nin farklı bölgelerinden her yıl on binlerce kadın ve çocuğa ulaşarak çalışmalarını sürdürmektedir. BİM ise yerel üreticilere ve küçük ölçekli kooperatif ürünlerine destek olmak için tüketicilere ulaştırmaya devam edecektir.