BİM Şubat ayına son golünü attı! Fiyatlar 11 TL'ye sabitlendi: Erken giden kapacak







BİM ŞUBAT’IN SON GÜNÜ BOMBAYI PATLATACAK: BİM 28 ŞUBAT KATALOĞU İZDİHAM YARATACAK! BÜTÜN ŞUBELERDE 9, 11 VE 13 TL’DEN SATILACAK





28 ŞUBAT BİM İNDİRİM ÜRÜNLER HANGİLERİ?







Birçok şehirde şubesi olan BİM marketi, her Salı günü raflarına bomba gibi ürünler koyarak müşterilerinin ilgisini çekiyor. Bu nedenle, BİM'in ürünleri genellikle hızlı bir şekilde tükeniyor. BİM, 28 Şubat tarihinde yeni aktüel ürünlerini piyasaya sürdü ve tam liste haberde yer aldı.Donuk Baget 39,50 TLBütün Piliç Poşet 37,50 TL Sütlü Tatlı Çeşitleri 125 gr 10 TLKakaolu Mısır ve Buğday Gevreği 750 gr 42,50 TLDana Kangal Sucuk 500 gr 69 TLPiliç Kasap Sucuk 300 gr 29,75 TLDana Salam Sade/Fıstıklı 100 gr 17,50 TLPiliç Baton Salam 1000 gr 39,50 TLHindi Uzun Sosis 430 gr 37,50 TL Tavuk Dürüm Döner 170 gr 19,50 TLBalık dünyası temizlenmiş sardalya 21 TLSkyfood temizlenmiş hamsi 29.50 TLTadıtam kaşık pasta 69 TLTam Yağlı Yoğurt 2 Kg 59,50 TL Probiyotik Yoğurt 900 gr 28,50 TL Kefirli Yoğurt 125 gr 13,50 TL Probiyotik Yoğurt 8×100 gr 49,50 TL Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 gr 175 TL Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1200 gr 149 TL Tam Yağlı Beyaz Peynir 500 gr 57,50 TL Labne 450 gr 46,50 TL Taze Kaşar Peyniri 600 gr 105 TL Kars eski kaşar 49.50 TL Kırklareli olgunlaştırılmış beyaz peynir 39.50 TL Torku ayran 33.50 TL