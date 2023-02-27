Aktüel
27 Şubat 2023 - 17:36

BİM Şubat ayına son golünü attı! Fiyatlar 11 TL'ye sabitlendi: Erken giden kapacak

BİM marketi, Şubat ayının son günü için bomba gibi bir kampanya hazırladı. 28 Şubat kataloğu ile müşterilerin yoğun ilgisi bekleniyor. Katalogda yer alan ürünlerin tüm şubelerde 9, 11 ve 13 TL fiyatlarla satılacağı açıklandı.

Aktüel
27 Şubat 2023 - 17:36
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BİM Şubat ayına son golünü attı! Fiyatlar 11 TL'ye sabitlendi: Erken giden kapacak


Birçok şehirde şubesi olan BİM marketi, her Salı günü raflarına bomba gibi ürünler koyarak müşterilerinin ilgisini çekiyor. Bu nedenle, BİM'in ürünleri genellikle hızlı bir şekilde tükeniyor. BİM, 28 Şubat tarihinde yeni aktüel ürünlerini piyasaya sürdü ve tam liste haberde yer aldı.

BİM ŞUBAT’IN SON GÜNÜ BOMBAYI PATLATACAK: BİM 28 ŞUBAT KATALOĞU İZDİHAM YARATACAK! BÜTÜN ŞUBELERDE 9, 11 VE 13 TL’DEN SATILACAK

konut

28 ŞUBAT BİM İNDİRİM ÜRÜNLER HANGİLERİ?

Donuk Baget 39,50 TL



Bütün Piliç Poşet 37,50 TL

Sütlü Tatlı Çeşitleri 125 gr 10 TL

Kakaolu Mısır ve Buğday Gevreği 750 gr 42,50 TL

Dana Kangal Sucuk 500 gr 69 TL

Piliç Kasap Sucuk 300 gr 29,75 TL

Dana Salam Sade/Fıstıklı 100 gr 17,50 TL

Piliç Baton Salam 1000 gr 39,50 TL

Hindi Uzun Sosis 430 gr 37,50 TL

Tavuk Dürüm Döner 170 gr 19,50 TL

Balık dünyası temizlenmiş sardalya 21 TL

Skyfood temizlenmiş hamsi 29.50 TL

Tadıtam kaşık pasta 69 TL

Tam Yağlı Yoğurt 2 Kg 59,50 TL

Probiyotik Yoğurt 900 gr 28,50 TL

Kefirli Yoğurt 125 gr 13,50 TL

Probiyotik Yoğurt 8×100 gr 49,50 TL

Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 gr 175 TL

Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1200 gr 149 TL

Tam Yağlı Beyaz Peynir 500 gr 57,50 TL

Labne 450 gr 46,50 TL

Taze Kaşar Peyniri 600 gr 105 TL

Kars eski kaşar 49.50 TL

Kırklareli olgunlaştırılmış beyaz peynir 39.50 TL

Torku ayran 33.50 TL

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