Başkanlık İletişim Merkezi yani BİMER vatandaşların daha kaliteli hizmetlerden faydalanması ve çoğunlukla kamuya aidat yapılacak işlemlerin usulünü denetlemektedir. CİMER sistemine geçilmesiyle beraber kamu kurumlarına ilişkin detaylar yer almaktadır. CİMER ve BİMER'e nasıl başvuru yapılır?
YAŞAM
28 Ağustos 2022 - 15:37
BİMER şikayet formu nasıl doldurulur? Edevlet Bimer şikayet merkezi ve şikayet yazma
Vatandaşların kamu kuruluşları için istek ve şikayetler için BİMER ve CİMER siteleri mevcuttur. BİMER'e başka hangi yollarla ulaşılabileceği merak konusu oldu. BİMER şikayet formu nasıl doldurulur? E-devlet üzerinden BİMER başvuru nasıl yapılır? İşte detaylar...
YAŞAM
28 Ağustos 2022 - 15:37
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