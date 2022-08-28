BİMER şikayet formu nasıl doldurulur? Edevlet Bimer şikayet merkezi ve şikayet yazma







CİMER üzerinden başvuru







BİMER'e e-devlet üzerinden başvuru

Başkanlık İletişim Merkezi yani BİMER vatandaşların daha kaliteli hizmetlerden faydalanması ve çoğunlukla kamuya aidat yapılacak işlemlerin usulünü denetlemektedir. CİMER sistemine geçilmesiyle beraber kamu kurumlarına ilişkin detaylar yer almaktadır. CİMER ve BİMER'e nasıl başvuru yapılır?Kamu kurum ve kuruluşlar ile ilgili gerekli olan formlar için başvurular gereklidir. https://www.cimer.gov.tr/ link üzerinden sisteme giriş yaparak adres üzerinde açılan sayfadan TC kimlik numarası, ad ve soyad, iletişim bilgileri ile onay kodu istenir. Bu kısımda istek ,öneri yada şikayet gibi formları doldurabilirsiniz.Kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan isteklerde formların doldurulması için gerekli başvuru şartları vardır. E-devlet üzerinden kayıtlı olan herkes BİMER'e sistem üzerinden giriş yapmaktadır. TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılarak şikayet ve önerilerde bulunabilir.