YAŞAM
03 Eylül 2022 - 12:00

Bin 500 Haneli Mahallenin Kanalizasyonu Bu Dereye Akıyor

Zonguldak’ın Alaplı’daki bin 500 haneli konutlar ve 690 Mahallesi’nin kanalizasyon suları yıllardır açık bir şekilde boşaldığı İncivez dere çevresine yayılan ağır koku nedeniyle nefes alamaz duruma geldi.

YAŞAM
03 Eylül 2022 - 12:00
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Bin 500 Haneli Mahallenin Kanalizasyonu Bu Dereye Akıyor


Zonguldak'ın Alaplı'daki bin 500 haneli konutlar ve 690 Mahallesi'nin kanalizasyon suları yıllardır açık bir şekilde boşaldığı İncivez dere çevresine yayılan ağır koku nedeniyle nefes alamaz duruma geldi.


Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı bin 500 haneli afet evleri, 690 Evler Mahallelerinin kanalizasyon hattı derin deniz deşarj arıtma sistemi yapılmadı. Mahallenin lağımı yıllardır İncivez deresine boşalan kanalizasyon atığı çevresinde yaşayan vatandaşları nefes alamaz duruma getirdi.




Alaplı Küçük Tekke (İncivez) Köyü Mahallesinde oturan vatandaşlar, evlerin su kanalizasyon hattının, köyün içinden gecen İncivez deresine karışarak, yıllardır Karadeniz'e aktığını söylediler. Köy sakinleri, "Alaplı'ya bağlı 690 evler ve yeni mahalle evlerinin kanalizasyon suları İncivez köyü içinden gecen İncivez deresiyle birlikte Karadeniz'e akıyor. Özelikle yaz aylarında köyün içinde sineklerden ve pis kokudan durmamız imkansız bir hale geliyor. Bu bağlamda İncivez deresiyle ilgi bir çalışma yapmasını istiyoruz” diye konuştular.


Yıllar önce dereden balık tuttuklarını söyleyen Şehriban Aktaş, “Buralar koku ve sinek oluyor. Buraların temizlenmesini istiyoruz. Benim çocuklarım burada zamanında yüzüyorlardı” ifadelerini kullandı. Alaplı'ya bağlı Affet ve 690 Mahallesi sakinleri, dereye akan kanalizasyona çare bulunmasını, derin deniz deşarj arıtma sistemi yapılmasını bekliyor.

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