Bin 500 yıl öncesine ait, Antik kentin mozaikle süslü hamamı restore edildi













Anamur ilçesinde Akdeniz kenarında yaklaşık 600 dönümlük bir arazide yer alan Anemurium Antik kentinde Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Selçuk Üniversitesi adına Kazı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tekocak başkanlığında birçok farklı disiplin ve üniversitelerden akademisyen ile öğrencilerinden oluşan ekip tarafından kazı, araştırma ve restorasyon çalışmaları bu yılda aralıksız devam etmektedir. Çalışmaların başladığı 2016 ile 2018 yılları arasında daha sık yüzey taraması yapılan antik kentte 5 hamam yapısından birisi olan ve zeminden ısıtma sistemine sahip olan 'Küçük Hamam' için restorasyon projesi hazırlandı. Çukurova Kalkınma Ajansı'na hazırlanan projenin kabul edilmesiyle Kültür ve Turizm Bakanlığının da destekleriyle 2019 yılında restorasyon çalışmasına geçilerek 2021 yılında tamamlandı. Bu yıl ise yapının soyunma mekanındaki zemin mozaiğinde temizlik, konservasyon ve restorasyon çalışmaları sürdürülürken, kente gelenlerin de ziyaretine açıldı.Kentteki 5 adet Roma Hamamından bir tanesinde olduklarını belirten Kazı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tekocak,"Kentteki en küçük hamam yapısı olduğu için de bu yapıyı 'Küçük Hamam' olarak adlandırdık. Biz burada 2018 yılında kazı ve temizlik çalışmalarını yürüttükten sonra Çukurova Kalkınma Ajansı'na bir proje hazırladık. Buranın restorasyonunun yapılıp ziyarete açılması için. Ve 2019 yılında restorasyon çalışmalarına başlandı, 2021 yılında da tamamlandı" dedi.Yapının bu yıl ziyarete açıldığını aktaran Prof. Dr. Tekocak," içerisindeki zemin mozaiği ve tüm mekanlarıyla bölgede ziyaret edilebileceğiniz Roma hamamlarından belki de ilk oldu. Çünkü bölgede çok fazla antik kentte hamam kalıntısı olduğunu biliyoruz ancak çoğunun temizliği, kazısı ya da henüz restorasyon projeleri tamamlanmadı. Biz burada bu yapıyı 4 mevsim burayı ziyaret edebilecek bir hale getirdik" ifadelerine yer verdi.Hamam hakkında açıklama yapan Tekocak, "İçinde bulunduğumuz mekan hamamın soyunmalık mekanı olup bir nevi giriş mekanı görevi yapmaktadır. Biz buraya antik çağda Apodyterium mekanı diyoruz. Yani burada yaşayan halk geldiğinde üzerindeki kıyafetlerini buraya çıkarıp sırasıyla diğer mekanlara geçip bedeni temizlik işleri görüyordu. Burası zeminden ısıtma sistemine sahip bir hamam. Bunun külhan bölümü de içerisinde bulunuyor. Milattan Sonra 5. Yüzyıl da yapılıp 7'inci yüzyılın sonuna kadar kullanıldığını düşünüyoruz. Yapının 2 evresi olduğunu düşünüyoruz. İlk yapıldığı dönemde bundan da daha fazla küçüktü. Daha sonraki süreçte özellikle Anadolulu bir kişinin (Flavius Zeno) Roma İmparatoru olduktan sonra bölgeye oldukça önemli katkı yaptığını, ekonomik destek sağladığını, imar faaliyetlerinde bulunduğunu biliyoruz. Büyük ihtimalle bu hamam yapısındaki eklentilerde, özellikle zemin mozaiğimizde bu Milattan sonra 474-475'lerde eklenmiş olmalı" diye konuştu.Anemurium Küçük Hamamı'nın soyunmalık mekanındaki geometrik bezeklerle süslü zemin mozaiğinde temizlik, konservasyon ve restorasyon çalışmalarına devam ettiklerine en önemli Tekocak, "Yaklaşık bu çalışmalarımız 6 aydır devam etmekte. Bizim tessera adını verdiğimiz mozaiği oluşturan taşların yüzeyinde birikmiş kalker, kil tabakaları restoratör arkadaşlar tarafından hem mekanik ek olarak kimyasal temizlik yapılarak temizleniyor. Bu çalışma yaklaşık 15-20 gün daha devam ettikten sonra tamamlanacak. Şuan hamam ziyarete açık. Kente gelen ziyaretçiler gündüz burada bizim çalışma saatlerimiz içerisinde hem restorasyon nasıl yapılıyor onu görüyorlar, bunun yanı sıra yapıyı ziyaret ediyorlar" diyerek sözlerini tamamladı.