Bina görevlisini sırtından bıçakladı













Edinilen bilgilere göre, 1 Eylül'de ilçeye bağlı Ahi Evran Mahallesi'nde bulunan apartmanda meydana gelen olayda, bina sakini A.D., bina görevlisi T.U.'dan bina kapısını açmasını istedi. A.D. aynı zamanda belli olmayan bir sebepten dolayı kapıcı T.U.'yu sırtından bıçakladı.Sırtına aldığı bıçak darbesi ile neye uğradığını şaşırıp kalan T.U. kaçarken, A.D. de sigara yakarak oturdu. T.U. ihbar üzerine sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırılırken, A.D. de polis ekiplerince gözaltına alındı. A.D.'nin çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.Öte yandan, yaşanan olay binanın güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.