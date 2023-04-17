Bina güçlendirmenin yeni formülü! Spreyle depreme meydan okunacak: İşte maliyeti













Deprem riskini yaşayanların yaşadığı, binaların depreme dayanıklı olup olmadığını sorguluyor. Binaların depreme karşı etkilerini artırmak için farklı araştırılırken, son sürelere dikkat çekici bir uygulama geldi. Duvarları güçlendirici sprey ile perdeler yıkılmalarının önüne geçilebileceği iddia ediliyor. Bu "deprem spreyi" olarak yönetici ürünü bir daire için maliyeti 60 bin TL olarak belirtiliyor.işte tüm detaylar... Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremin ardından ülke genelinde gündemin en önemli konularından biri de binaların depreme karşı dayanıklılığı oldu. Binaların depreme karşı dayanıklılığını artırmak için her geçen gün yeni uygulamalar ortaya çıkıyor ve bunlardan biri de bor elementi, bina güçlendirmede önemli bir faktör olarak dikkat çekiyor. Raporlara göre son zamanlarda hayat kurtaran bir yöntem geliştirildi. Türk mühendisleri, duvarları güçlendiren, yıkımı önleyen ve azaltan "petrol bazlı deprem spreyi" geliştirdi. Hayat kurtarıcı olarak nitelendirilen bu yeni buluş aynı zamanda test edildi.ATV Haber'de yer alan habere göre, sprey duvarda test edildi. Duvarın ön tarafı spreyle sağlamlaştırılırken arka tarafı spreysiz bırakılmıştır. Duvarın ön yüzüne darbe vurulduğunda duvarın arka yüzünün tamamen yıkıldığı ve kiremitlerin paramparça olduğu görüldü. Ancak çekiç darbelerinin uygulandığı ön yüzde sadece ezikler oluşmuştur. Depremlere karşı geliştirilen savaşçı olarak nitelendirilen spreye petrol bazlı deprem spreyi deniyor. Spreyin duvarları güçlendirdiği ve yıkımı önlediği belirtildi. Türk mühendislerinin spreyinin çok önemli bir yeteneğe sahip olduğu söylendi.Genel Müdür Ümit Yıldırım, yapılan testle ilgili olarak, "Aldığı darbeyi sırta yansıtıyor ancak yapının çökmesini engelliyor. Duvarların depreme karşı dayanıklı olmasının en önemli sebeplerinden biri de bu. Sırtı koruyan bir kaplama olmadığı için." Yapıda bu parçalanma oluyor.Bu sprey sırta da uygulansaydı çok başarılı ve mükemmel bir bütünlük sağlardı." Spreyin binaların duvar ve kolonlarına uygulandığında deprem anında güçlü yapışma özelliği ile binanın çökmesini engellediği belirtildi. Araştırma ve Geliştirme Müdürü İrfan Serkan Barış, "Çok elastik ve dayanıklı bir malzeme. Çok çabuk kuruyup yapıştığı için tek bir püskürtme uygulaması ile kaplama yapabilirsiniz. Bu sayede binanın kolon ve kirişleri örneğin takviye edilebilir." Verilen bilgilere göre etkili maddenin önümüzdeki günlerde savunma sanayinde de kullanılması bekleniyor. Genel Müdür Ümit Yıldırım, "Pek çok binayı bir arada tutmak ve depreme karşı sağlamlaştırmak için tüm duvarlar kaplandı" dedi. Ciddi bir koruma sağlayıp sağlamadığı sorusuna ise Yıldırım, "Çok başarılı" yanıtını verdi. Spreyin Yıldız Teknik Üniversitesi'ndeki test aşamasından da başarıyla geçtiği bildirildi. Bir daireyi bu şekilde kaplamanın maliyeti yaklaşık 60.000 TL'dir.