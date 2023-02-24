Binalarda oturanlar dikkat! Müteahhit bunu yapmadıysa size onbinlerce lira geri ödeyecek!







DEPREME UYGUNLUK TESTLERİ: DR. YILMAZ BİNA SAHİPLERİNİN TAZMİNAT DAVASI AÇABİLECEĞİ VE KİRACILARIN RAPORU TALEP EDEBİLECEĞİ KONULARINI AÇIKLADI







RAPOR OLUMSUZ ÇIKARSA MÜTEAHHİTE DAVA AÇILABİLİR

BİNA SAHİPLERİ ÇALIŞMALARI ENGELLEMEYE ÇALIŞIYOR

Belediyelerin ve Dr. Mustafa Yılmaz'ın açıklamalarına göre, vatandaşların binanın depreme dayanıklı olup olmadığını test etmek amacıyla yapı denetim raporlarına başvurmaları veyahut mahkeme kanalıyla raporu talep etmeleri gerekiyor.Deprem riski her geçen gün artan İstanbul’da binaların depreme dayanıklı olup olmadığı, imar planlarının uygunluğu tartışma konusu. Bunun için, yapı denetim raporlarına başvuran insanların yanı sıra raporu istemeyen birçok kişi de mevcut.Beykent Üniversitesi İdari Hukuk Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Yılmaz, vatandaşların bu süreçte ne yapmaları gerektiğine dair açıklamalarda bulunarak, bina sahiplerinin raporun olumsuz çıkması durumunda müteahhide tazminat davası açabileceklerini, ev sahiplerinin izin vermediği için rapora ulaşamayan kiracıların da mahkeme kanalıyla raporu talep edebileceklerini söyledi. Müteahhitlerin taahhüt ettikleri binaların depreme dayanıksız olması durumunda tazminat davaları açılabileceğini belirten Dr. Yılmaz, "Kusurlu da olsa kusursuz da olsa müteahhitlerin sorumlulukları vardır. Borçlar Kanunu 49’uncu maddede ‘İhmal ya da kusur neticesindeki zararı karşılamakla mükelleftir’ deniliyor. Borçlar Hukukunda bina malikinin sorumluluğuna ‘kusursuz sorumluluk’ deriz. Örneğin; işçisi yeteri kadar demir koymasa bile o işçiyi denetlemekte yükümlü olan kişi bina malikidir" dedi.Belediyelerin binaların sağlamlığını test etmek için örnek alması gerekiyor. Büyükşehir Belediye Başkanının açıklamasına göre, bu çalışmalar kapsamında binalardan örnek alınması gerekiyor. Ancak bina sahiplerinin yüzde 70'i belediye çalışanlarını binalarına sokmuyor. Kiracılar, ev sahiplerinden bu raporları talep edebilir. Vermeyen ev sahiplerinden ise mahkeme kanalıyla bunların talep edilmesi ve bir delil tespitinin yaptırılması mümkündür. Dr. Yılmaz, imar affı çıkartmanın bir cinayet olduğunu söyleyerek, "Yapılmaması gerekiyor. Çünkü insanlar buradan rant elde etmek ve illegal yapılan işlere kılıflar ayarlamaya çalışıyor. Siyasiler de öteden beri imar affı çıkartarak tüm bunları legal hale getiriyor. Legal hale geliyor ama depreme dayanıklı değil" diye konuştu. Deprem riski her geçen gün artan İstanbul’da, bu konuların daha fazla ön plana çıkması gerekiyor.