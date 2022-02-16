Binalarda su tasarrufları için alınan yeni tedbirler belli oldu!













Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yeşil kalkınma projeleri kapsamında iklim dostu yeşil binaların yapımına öncelik verilmesi ve aynı zamanda da bu konuda teşviklerin artırılmasına yönelik atılacak adımları duyurdu.Edinilen bilgilere göre su tasarrufuna ilişkin alınması gereken tedbirlere öncelik verilecek ve yeni düzenlemeyle birlikte binalarda suyun daha da tasarruflu kullanılması amacıyla sıhhi tesisat projelerinde değişiklik yapılacak. Bu alanda lavabo musluk debilerinin dakikada 6 litre, duşların ise dakikada 8 litre olarak sınırlandırılması değerlendirilirken kullanılacak olan armatürlerin de mahal listesine alınması sağlanacak.Binada merkezi sıcak su sistemi bulunması halinde ise bu binalarda sıcak su re-sirkülasyon pompasının zorunlu olarak kullanımı getirilecek. Böylelikle musluklardan sürekli sıcak su akacak ve bu anlamda bir tasarruf sağlanacak.