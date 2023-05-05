Binali Yıldırım'dan Kızılay Başkanı Kerem Kınık'a 'Görevi bırak' çağrısı!







KEREM KINIK’A ÖFKE BİR TÜRLÜ DİNMEDİ..





BİNALİ YILDIRIM’DAN ‘GÖREVİ BIRAK’ ÇAĞRISI







Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremler 11 ili birden etkilerden bu iller ağır hasar aldılar. Binlerce vatandaşın ölümüne neden olan afetlerde milyonlarca vatandaş evlerini terk etmek zorunda kaldılar. Etkilenen bölgelerde enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, yaralar iyileşirken mağdurların temel ihtiyaçları da kurumlar tarafından karşılanıyor.Deprem bölgesinde Kızılay'a ait çadırlarının satışına izin veren Kızılay'ın Başkan Kerem Kınık'a yönelik eleştiriler ise sürüyor. Depremin ardından 'çadırı sattığı' anlaşılan tepkilerin merkezinde yer alan Başkan Kınık, hem iktidar hem de muhalefet partileri tarafından ağır eleştirilere maruz kalarak istifaya zorlandı, fakat kendisi "Hayır" diyerek birçok ünlüyle tartıştı.Habertürk'ün canlı yayınlanan bir programına katılan Binali Yıldırım, Kınık'ı eleştirdi. AKP Genel Başkan Yardımcısı Binali Yıldırım, faciada yaşananları hatırlatarak Kınık'a açıktan "istifa" çağrısında bulundu. Yıldırım, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:"İnsanları değil, projeleri önemseyin. İnsanı ekmeğinden almakla kazanılacak bir şey yoktur. İşini yapmıyorsa, hak ettiği maaşı yerine getirmiyorsa tabii ki hakkında işlem yapılmalıdır. Aksi takdirde diğer çalışanlara adil olmayacaktır. Soruşturma mekanizması disiplinlidir ve yasal bir kanala sahiptir. Kızılay'ın 150 yıllık tarihi var. Kızılay konusunda kafam çok net. Geçmişte Kızılay maalesef zaman zaman komik durumlara düşmüştür. Hükümetimizden önce Kızılay'da birçok taht mücadelesi vardı. Biz buraya geliyoruz çünkü teşkilata ciddi bir itibar kazandırıyoruz, şansını da arttırıyoruz. Son depremde yaşananlar kesinlikle akıl sahibi bir insanın kabul edeceği şeyler değil. Gerektiğinde pazarlık rotasından aşağı inmek niyetinde değilsiniz. Kerem Kınık'ın bu şartlar altında gitmesi gerektiğini söylendi. Bence kuruma çok fazla zarar vermeden çekilmek daha doğru olur."