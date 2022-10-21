GÜNDEM
21 Ekim 2022 - 11:02

Binali Yıldırım'ın içinde bulunduğu araç kaza yaptı!

AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, yurt dışı programı kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan'ı ziyaret etti. Karabağ'da bulunan Binali Yıldırım burada trafik kazası geçirdi.

GÜNDEM
21 Ekim 2022 - 11:02
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Binali Yıldırım'ın içinde bulunduğu araç kaza yaptı!


Bir dizi ziyaret için Azerbaycan'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden Binali Yıldırım'dan üzücü bir haber geldi. Ziyaret programı kapsamında Karabağ'da bulunan Binali Yıldırım'ı taşıyan araç, Cebrayil dönüşünde virajı alamadı ve kazaya karıştı.

Kaza sırasında hava yastığının açılması ile birlikte ölümden dönen Binali Yıldırım, araçtan çıkarıldı ve olay yerine gelen ambulansla ayrıldı. Yıldırım'ın sağlık durumunun gayet iyi olduğu ve Türkiye'ye geri dönmek üzere helikopter ile havalimanına götürüleceği bildirildi.



Binali Yıldırım

BİNALİ YILDIRIM, "TEDBİR AMAÇLI HASTANEDEYİZ"

Yıldırım, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı mesajında sağlık durumuyla ilgili bilgilerde verdi ve “Azerbaycan gezimiz sırasında trafik kazası geçirdik. Allah'a şükür iyi durumdayız. Tedbir amaçlı hastanede kontrol altında tutuluyoruz. Dua eden ve dileklerini ileten herkese teşekkür ederim. "ifadelerine yer verdi.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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