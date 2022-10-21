Bir dizi ziyaret için Azerbaycan'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden Binali Yıldırım'dan üzücü bir haber geldi. Ziyaret programı kapsamında Karabağ'da bulunan Binali Yıldırım'ı taşıyan araç, Cebrayil dönüşünde virajı alamadı ve kazaya karıştı. Kaza sırasında hava yastığının açılması ile birlikte ölümden dönen Binali Yıldırım, araçtan çıkarıldı ve olay yerine gelen ambulansla ayrıldı. Yıldırım'ın sağlık durumunun gayet iyi olduğu ve Türkiye'ye geri dönmek üzere helikopter ile havalimanına götürüleceği bildirildi.
GÜNDEM
21 Ekim 2022 - 11:02
Binali Yıldırım'ın içinde bulunduğu araç kaza yaptı!
AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, yurt dışı programı kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan'ı ziyaret etti. Karabağ'da bulunan Binali Yıldırım burada trafik kazası geçirdi.
GÜNDEM
21 Ekim 2022 - 11:02
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