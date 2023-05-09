Türkiye'nin kaderinin belirleneceği cumhurbaşkanlığı seçimleri için geri sayım başlatılırken başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere tüm hükümet yetkilileri hedefli ve ayrımcı dil kutuplarını kullanmaya aralıksız devam ediyorlar. Provokatif dil kullanan en son isim ise AKP Genel Başkan Yardımcısı Binali Yıldırım oldu. Yıldırım, "Terör örgütleri pazar günü yapılacak seçimde ilk kez sandık başına gidecek" diye konuştu. Binali Yıldırım, partisinin Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki seçim koordinasyon merkezi açılışına katıldı. Burada bir konuşma yapan Yıldırım, konuşmasında, Erdoğan'ın rekor oyla tekrar cumhurbaşkanı seçilmesi çağrısında bulundu.
SİYASET
09 Mayıs 2023 - 20:29
Binali Yıldırım: 'Terör örgütleri sandığa ortak yapıldı!'
Ankara'da konuşan AKP Genel Başkan Yardımcısı Binali Yıldırım, konuşmasında 14 Mayıs'a giden günlerde bir kez daha provokatif dili savundu. Yıldırım, "Terör örgütleri pazar günü yapılacak olan seçimde sandıklara ortak yapıldı" dedi.
SİYASET
09 Mayıs 2023 - 20:29