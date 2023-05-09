Binali Yıldırım: 'Terör örgütleri sandığa ortak yapıldı!'













"TERÖR ÖRGÜTÜ OY VERECEK"

Türkiye'nin kaderinin belirleneceği cumhurbaşkanlığı seçimleri için geri sayım başlatılırken başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere tüm hükümet yetkilileri hedefli ve ayrımcı dil kutuplarını kullanmaya aralıksız devam ediyorlar. Provokatif dil kullanan en son isim ise AKP Genel Başkan Yardımcısı Binali Yıldırım oldu. Yıldırım, "Terör örgütleri pazar günü yapılacak seçimde ilk kez sandık başına gidecek" diye konuştu. Binali Yıldırım, partisinin Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki seçim koordinasyon merkezi açılışına katıldı. Burada bir konuşma yapan Yıldırım, konuşmasında, Erdoğan'ın rekor oyla tekrar cumhurbaşkanı seçilmesi çağrısında bulundu.14 Mayıs seçiminin çok önemli olduğunu vurgulayan Yıldırım, “Pazar günü yapılacak olan seçimde terör örgütleri ilk kez sandık başına gidecek. Onbinlerce sivili ve masum vatandaşımızı kaybettik, onların adına kırk kırk bin şehit verdik. Terör örgütleri PKK, PYD, YPG. Terör örgütü, terör örgütü temsilcileriyle oturarak bu desteğin şartlarıyla ilgili söylediklerinizi ülkeye izah edeceksiniz” dedi.