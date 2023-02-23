Binanız depreme dayanıklı mı hemen öğrenin! Bu 3 şarttan biri varsa hemen harekete geçin!







EVLERİNİN DEPREME DAYANIKLI OLUP OLMADIĞINI MERAK EDEN İZMİRLİLER NE YAPMALI?







LİSANSLI KURULUŞLAR DENETİM YAPABİLİYOR

İzmir vatandaşları Hatay depremi sonrası evlerinin depreme dayanıklı olup olmadığını merak ediyor ve bu nedenle konuta uzman kişi çağırılarak riskli yapı tespiti yapılması gerekiyor.Hatay'da meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki deprem sonrasında, İzmir'de yaşayan vatandaşlar evlerinin depreme dayanıklı olup olmadığını merak ediyor. Ege Bölgesi, deprem açısından riskli yerler arasında olduğu için binlerce İzmirli evinin depreme dayanıklı olup olmadığını merak ediyor. Uzmanlar, evin depreme dayanıklı olması için malzeme kalitesinin önemini vurguladı. Kaliteli malzeme kullanıldığında deprem riski azaltılabilir.Riskli konutları anlamak için, duvarın inceliği, çatlak ve yamulma durumu, zeminin sert ve taş olup olmadığı, su birikintisine, çamurlu alana veya dolgu alana yapılıp yapılmadığı, eksik ve kesilen kolonların olup olmadığı gibi etkenler göz önüne alınmalı. Lisans verilen kuruluşlar, belediyeler ve özel kurumlar, vatandaşların riskli yapı tespitlerini gerçekleştirmesine yardım etmek için hazır. Bunun için konuta uzman kişi çağırılması gerekiyor. Uzmanlar ayrıca vatandaşların depreme karşı konutlarını güçlendirmesi için önerilerde bulunuyor. Örneğin, konutların çatılarını yenilemek, duvarlarının arasındaki çatlakları kapatmak, temel kalıplarını yenilemek ve dikey bölmeleri yükseltmek gibi. Ayrıca, konutların dışında bulunan ve depremden etkilenebilecek binaların da güçlendirilmesi öneriliyor. İzmir'de yaşayan vatandaşların evlerinin depreme dayanıklı olması için uzman kişilerin önerilerine uymaları ve riskli yapı tespiti için gerekli önlemleri almaları gerekiyor.