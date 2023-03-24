Binanızda deprem riski var mı? Hemen başvurun: Faizsiz konut kredisi verilecek! Şartlar tek tek açıklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, dar gelirli hanelerin çürük binalarını yenileyebilmesi için bir proje başlattı. Bu proje kapsamında, İBB'nin "İstanbul Yenileniyor" adlı projesi altında KİPTAŞ tarafından binası yenilenmesine karar verilen hanelere, 10 yıl geri ödemeli ve faizsiz olarak 1 milyon TL kredi
verileceği açıklandı. Böylece, dar gelirli ailelerin daha sağlıklı ve güvenli konutlara sahip olmaları hedefleniyor. Bu fırsattan yararlanmak isteyenlerin belirli şartları yerine getirmesi gerekebilir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz haftalarda duyurusu yapılan kentsel dönüşüm projesi kapsamında, konutlarını yenilemek isteyen dar gelirli vatandaşlara 10 yıl geri ödemeli ve faizsiz olarak 1 milyon TL kredi olanağı sağlanacak. Proje kapsamında verilecek kredinin üst sınırı 1 milyon TL olacak ve geri ödemesi en fazla 10 yıla kadar yayılabilecek.
Kredi kullanmak isteyenlerin hane gelirleri asgari ücretin iki katını geçmemesi gerekmektedir. Proje için toplam bütçe 2,9 milyar TL olarak belirlenmiş olup, bu bütçeyle bir yıl içinde 14 bin 77 konutun dönüştürülmesi hedeflenmektedir.
10 YILA KADAR GERİ ÖDEME FIRSATI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, binalarında dönüşüm süreci olan vatandaşlara destek olmak amacıyla harekete geçti. Yapılan hızlı tarama testleri sonucu yüksek risk taşıyan 318 bina belirlendi ve bu binalarda oturanlara, kiracı ve mülk sahibi ayrımı yapılmaksızın aylık 4 bin 500 TL kira yardımı yapılacak. Kiracılara 12 ay, maliklere ise 18 ay süreyle kira yardımı sağlanacak. Kredi kullanmak isteyenlerin hane gelirinin asgari ücretin iki katını geçmemesi gerekmektedir. Kredi üst limiti 1 milyon TL olacak ve geri ödeme süresi en fazla 10 yıl olacaktır. Proje için 2,9 milyar TL'lik bir bütçe ayrılmış ve bir yıl içinde 14 bin 77 konutun dönüştürülmesi hedeflenmektedir. İBB, konut kredisinden faizsiz bir şekilde yararlanmak isteyenlerin istanbulyenileniyor.com web sayfası üzerinden başvuru yapması ve binanın KİPTAŞ tarafından incelemesinden sonra dönüşüme onay vermesi gerektiğini duyurdu. Ayrıca, yapılan sağlamlık testleri yani karot testleri de ücretsiz olarak yapılmaktadır. Öncelikli olarak depreme karşı riskli yapı grupları ele alınmaktadır.
KONUT YENİLEME BAŞVURULARI İÇİN KRİTERLER VE BAŞVURU
İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakleri KİPTAŞ, İstanbul İmar A.Ş. ve BİMTAŞ'ın ortak girişimi olan 'İstanbul Yenileniyor' projesi, güvenli ve çevre dostu konutlar için çalışıyor ve risk altındaki binaların depreme dayanıklı hale getirilmesine yardımcı oluyor. Başvuruların olumlu sonuçlanması için ilk önce parselin özel mülkiyette olması gerekiyor. Ayrıca, bu konutların 1999 yılından önce inşa edilmiş olması şartı aranıyor. Eğer bu kriterler sağlanıyorsa, başvuru sayfasındaki ilgili alanları doldurmak gerekiyor. Başvuruların olumlu sonuçlanması ve sürecin ilerlemesi için bu kriterlerin karşılanması önem arz ediyor.