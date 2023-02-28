Binasını güçlendirmek isteyenler dikkat! Daire başına ceplerden bu miktar çıkacak!

6 Şubat tarihinde ülkemizde yaşanan büyük deprem felaketinden sonra ülkedeki bütün insanlar oturdukları evlerin depreme dayanıklı olup olmadığını araştırmaya başladı. Peki evi sağlam olmayan insanlar evlerini baştan yaptırmak için ne kadar para ayırmalı? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
HASARLI BİNALAR GÜÇLENDİRİLECEK6 Şubat tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olarak yaşanan iki büyük deprem felaketi sonrasında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı deprem bölgesinde yıkılan ve hasar gören binalar ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kurum tarafından yapılan açıklamalara göre 4 milyon 658 bin bağımsız bölümde 1 milyon 316 bin bina incelemesi tamamlandı ve incelenen binalardan 534 bin bağımsız, 173 bin bina ağır hasarlı, yıkık ya da acil yıkılması gerekecek olarak tespit edildi. Bu şekilde 70 bin tane köy evi, 270 bin tane ev yapımına Mart ayından itibaren başlanacak. Ağır hasarlı binaların yıkılması ve diğer binaların da güçlendirilmesine karar verildi. Asıl güçlendirme çalışmaları orta hasar gören binalar için yapılacak. Deprem ile ilgili bina güçlendirmeleri sadece deprem bölgesi için değil ülkedeki bütün insanlar tarafından araştırılıyor. Bütün insanlar oturdukları evin sağlam olup olmadığını araştırmaya başladı. Belediyeler tarafından yapılan tespit çalışmalarına binlerce insan başvurmaya başladı. Özellikle de Marmara Bölgesi için birçok apartmanda deprem ile ilgili çalışmalar yapılıyor. Yapılan açıklamalara göre karbonfiber bilinen bir kumaş şeklinde kolon etrafına sarıldığı için yapıştırılan bir malzeme demirden on kat daha güçlü olarak biliniyor. Bu sebeple bu malzemeyle sarılan binaların yıkılmasını engellemek mümkün oluyor.
Ülke genelinde yüzde 75 riskli alanda olduğu biliniyor. 10 milyon ya da 8 milyon binanın stoğu ülkede bulunuyor ve yüzde 60 ve yüzde 70 oranında bir bina depremde yıkılmadan kurtulabilecek hale getirilebiliyor. İlk olarak tespit sırasında kolon içinde olan donatılar tespit ediliyor. Sıyırmalar yapılıyor ve temel analizleri yapılıyor. Uzmanların yaptığı açıklamaya göre binaları yeniden güçlendirmek baştan yapmanın yüzde 40'ı civarında bir orana denk geliyor. Bodrum katlarda temeller açılıyor ve tamamı temel haline gelmesi için iyileştirmeler yapılıyor. Kolonlarda yapılan tespitler sonucunda eğer durum yetersiz gelirse birkaç farklı güçlendirme yöntemi kullanılıyor. Betonarme, mantolama olarak bilinen bir yöntem var ve son olarak son zamanlarda sıklıkla kullanılan karbonfiber güçlendirme yöntemi var. Sağlam olmayan evlerin güçlendirilmesi için ev başına 250 bin TL gibi bir miktar düşüyor. Vatandaş bu durumda doğramaları da değiştirmek istediği ve parkeleri de değiştirmek istediği için daire başı 100-150 bin TL ek bir ödeme çıkıyor. Ancak insanlar bu miktarları vermeyi kabul ediyorlar çünkü olası bir deprem durumunda evlerinden sağlıklı şekilde çıkmak daha önemli hale geldi. Deprem felaketi sonrasında evi hasar gören vatandaşlar için evlerini güçlendirme nakit desteği de belirlenmiş oldu. kredi limitleri en üst sınıra çıktı ve 400 bin TL'den 600 bin TL'ye çıkmış oldu. Evini yıkarak tekrar güçlendirmek isteyen vatandaşlar için de bu kredi miktarı 160 bin TL'den 240 bin TL'ye yükseltildi. Faiz destekleri de 400 puandan 600 puana çıktı. Faiz destekleri ile birlikte toplamdaki kredi tutarları 2 milyon TL'den 3 milyon TL'ye çıkmış oldu.