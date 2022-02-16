Binbir çeşit şarj aleti dönemi sona eriyor!













Avrupa Birliği Komisyonu tarafında geçtiğimiz yıl başlatılan bir çalışmada USB-C teknolojisinin bütün akıllı telefonlar ve diğer elektronik aletler için standart bir bağlantı noktası kapsamında kullanılmasına karar verdi. Bu kararla birlikte çeşit çeşit şarj aletinin ortadan kalkacağı ve bunların yerine yalnıza USB-C şarj aletleri bulunacağı belirtildi.Komisyon ayrıca, şarj aletlerinin elektronik cihazlardan ayrı olarak satılmasının zorunlu hale getirilmesiyle ilgili yeni bir düzenleme yaparken, Türkiye’de de çift taraflı şarj aleti olarak tanımlanan USB-C teknolojisinin bütün teknolojik aletlerde tek bağlantı noktası olma konusunu görüşmeye alacak.