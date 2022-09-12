Bingöl’de baraj ortasında mahsur kalan vatandaşı ekipler kurtardı

Olay, Genç ilçesi tarihi köprü yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, baraj gölünün ortasındaki adacığa çıkan vatandaş suyun yükselmesi ile mahsur kaldı. haber verilmesi üzerine olay mahaline AFAD ve itfaiye ekipleri gönderildi. Mahsur kalan şahıs, ekipler tarafından bot vasıtası ile kurtarıldı.