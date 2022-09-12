Olay, Genç ilçesi tarihi köprü yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, baraj gölünün ortasındaki adacığa çıkan vatandaş suyun yükselmesi ile mahsur kaldı. haber verilmesi üzerine olay mahaline AFAD ve itfaiye ekipleri gönderildi. Mahsur kalan şahıs, ekipler tarafından bot vasıtası ile kurtarıldı.
YAŞAM
12 Eylül 2022 - 19:54
Bingöl'de baraj ortasında mahsur kalan vatandaşı ekipler kurtardı
Bingöl'de baraj gölündeki adacıkta suyun yükselmesi ile mahsur kalan vatandaşı AFAD ve itfaiye ekipleri kurtardı.
YAŞAM
12 Eylül 2022 - 19:54
EDİTOR
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