Bingöl'de kaza! Çok sayıda yaralı var

Can kaybının yaşanmadığı, 2'si ağır 7 kişinin yaralandığı kaza olayı akşam saatlerinde Bingöl'de yaşandı.
Edinilen bilgilere göre Bingöl karayolunda seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen özel bir otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yolda savrulan araç sonrasında ise hafif ticari araç ile çarpıştı.
2'si ağır 7 yaralı
Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan toplam 7 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 sağlık personeli 2'si ağır 7 yaralıyı olay yerinde yapılan ilk yardım sonrasında hastaneye kaldırdı.
Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.
Edinilen bilgilere göre Bingöl karayolunda seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen özel bir otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yolda savrulan araç sonrasında ise hafif ticari araç ile çarpıştı.
2'si ağır 7 yaralı
Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan toplam 7 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 sağlık personeli 2'si ağır 7 yaralıyı olay yerinde yapılan ilk yardım sonrasında hastaneye kaldırdı.
Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.