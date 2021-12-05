GÜNDEM
05 Aralık 2021 - 00:01
Güncelleme: 05 Aralık 2021 - 00:02

Bingöl'de kaza! Çok sayıda yaralı var

Bingöl'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı.

GÜNDEM
05 Aralık 2021 - 00:01
Güncelleme: 05 Aralık 2021 - 00:02
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Bingöl'de kaza! Çok sayıda yaralı var
Can kaybının yaşanmadığı, 2'si ağır 7 kişinin yaralandığı kaza olayı akşam saatlerinde Bingöl'de yaşandı.




Edinilen bilgilere göre Bingöl karayolunda seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen özel bir otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yolda savrulan araç sonrasında ise hafif ticari araç ile çarpıştı.




2'si ağır 7 yaralı

Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan toplam 7 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 sağlık personeli 2'si ağır 7 yaralıyı olay yerinde yapılan ilk yardım sonrasında hastaneye kaldırdı.

Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.





 
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