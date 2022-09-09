Bingöl'de yine ayı saldırısı: Yaralanan çoban hastaneye kaldırıldı

Olay, merkeze bağlı Sancak beldesi Oğuldere köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, büyükbaş hayvanlarını otlatan Hüseyin Gürsul (30) çalıların arasından önce 2 ayı yavrusu gördü. Gürsul ardından anne ayının saldırısına uğradı. Gürsul, göğsünden ve ayağından yaralanırken ayı ormanlık alan kaçtı. Gürsu'nun haber vermesi üzerine olay mahaline ambulans ve jandarma ekipleri yollandı. Gürsul, ambulans ile Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Önceki gün de Karlıova ilçesinde bir çoban ayının saldırısı sonucu yaralanmıştı.