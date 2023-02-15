Binlerce araç enkaz altında pert oldu! Araç sahipleri dikkat: Kasko poliçesinde 'Deprem Teminatı' detayı!







"KASKO FİYATININ DÜŞMESİ DEPREM TEMİNATI ES GEÇİLİYOR"





"ARAÇ SAHİBİ HAYATINI KAYBEDERSE VARİSE ÖDEME YAPILIR"











Depremin yıkıcı etkileri binlerce aracı enkaz altında bıraktı. Moloz yığınları arasında çok sayıda araç hurdaya dönerek kullanılamaz bir hale geldi. Araçları pert olan depremzedeler araçlarının değerini sigorta şirketlerinden alıp alamayacaklarını merak ediyorlar.Sigorta şirketlerinin depremlerin neden olduğu zararları tazmin edebilmesi için bir sigorta poliçesi olması ve bu sigorta tarafından deprem sigortası poliçelerinin düzenlenmemesi gerekir. Sigorta şirketinin yönetim kurulu başkanı Murat Büyükçelebi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kasko poliçesi varsa sigortalımızın deprem sigortası da var. Elbette yapacak. Bir şok olup olmadığını kontrol etmek gerekiyor. yüzde 20 katılım, yani yüzde 80 ücretlendirme var mı? yüzde 100 ödüyor mu? Trafik sigortanız varsa tabii ki ödeyemez çünkü trafik sigortası karşı tarafın zararını tazmin etmek için bir sorumluluk rejimidir. Poliçe yaparak bazı teminatları geri almak pek doğru değil çünkü başımıza ne geleceğini bilemiyoruz." diye konuştu.Deprem sigortasından vazgeçen depremzedeler de araba sigortası fiyatlarını yükseldikçe düşürmekte zorlanacaklar çünkü bu poliçede yoksa sigortacının sigortası ödenmeyecek. Peki kasko poliçesinde deprem teminatını kabul edenler ne gibi bir yol izleyecekler? Büyükçelebi bu soruya şu yanıtı verdi: "Sigortacıların uyarılması gerekiyor. Bu duyurunun ardından kasalar açılır ve çeşitli değerlendirme işlemleri sonrasında sigortalılara ödemeler anında yapılır. Depremde hasar gören aracın gerçeğe uygun değeri tam olarak ödendi. Hasarlı ise onarılır. Kısmi hasar varsa tamiri yapılmışsa araç yetkili servislere götürülür ve tamir süreci başlar.Tamir sırasında vatandaşlarımıza zarar vermemek adına ikame araç hibe edilmesi gibi bir durum söz konusudur. Ayrıca çok rahat sorabilirler. Araç sahibi ölse bile mirasçılarına ödeme devam ediyor. Ayrıca, miras belgesi verildikten sonra sigorta şirketine başvurabilir ve buna uygun bir talepte bulunabilirler."