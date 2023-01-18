Binlerce çalışanın merakla beklediği haber! TYP işçileri kadroya alınacak mı? sorusu cevap buluyor! İşte TYP'ye kadro konusunda son çalışmalar







TYP KAPSAMINDA ÇALIŞMA SİSTEMİ NEDİR?







TYP KİMLERİ KAPSIYOR?

TYP UYGULAMASI HANGİ ALANLARDA YAPILIYOR?

KİMLER TYP'DAN FAYDALANAMIYOR?

Milyonların mağduriyet yaşadığı EYT ile sözleşmelilere kadro düzenlemesinin çözüleceği açıklaması sonrasında, TYP işçileri de kadro alıp alamayacaklarını araştırmaya başladı. Yürürlüğe girmesi beklenen bu düzenleme sonrasında, sayısı on bini geçen TYP çalışanlarının gündeme gelmemesi vatandaşın merakını artırdı. İşsizliğin arttığı süreçlerde işsizlerin doğrudan veya yüklenici yolu ile belli süreyle istihdam edilmesini sağlayan TYP işsizlere geçici de olsa iş sağladığı gibi işverenlere de destek iş gücü oluşturuyor.TYP kapsamında çalışmakta olanlar 9 aylık bir programa göre görev almaktalar. Bu programa katılım sağlayanlar senede dokuz ay çalışıyor. sonrasında üç ay bekleme süresine girdikten sonra yeniden programa katılım sağlayabiliyor. Katılımcı TYP'de maksimum 24 ay görev alabilir. Bu süre içinde beraber çalıştıkları iş arkadaşlarıyla aralarında bir fark olmadığını söyleyen TYP'liler tüm mecralarda seslerini duyurmak için çabalıyor.TYP işçilerinin kadroya geçip geçmeyeceği konusunda henüz belirsizlik devam ederken, TYP'li çalışanlar sosyal medya üzerinden seslerini duyurmak için düzenledikleri programlara devam ediyor. Ayrıca, torba yasasında da şuan TYP'lilerle ilgili bir düzenleme bulunmuyor.- 18 yaşından büyük olanları - İŞKUR kaydı olanları - Emekli veya duy maaşı gibi geliri olmayanları - Açıköğretim ve açık lise öğrencilerini kapsamaktadır.- Çevre temizliği - Kamusal altyapının yenilenmesi - Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda çevre düzenlemesi - Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda bakım onarım ve temizlik işleri yapılması - Restorasyon, tarihi ve kültürel mirasın korunması - Ağaçlandırma - Park düzenlemeleri - Vadi ve dere ıslahı - Erozyon engelleme çalışmalarTYP'den faydalanamayacak kişiler şunlardır: - Girişimcilik ve mesleki eğitim kursları dışında İŞKUR kurs veya programlarına katılım sağlayanlar altı ay dolmadan TYP'den faydalanamaz, - Çalışan kendisinden kaynaklanan nedenler ile TYP'den ayrıldığında 24 ay sonra tekrardan başvuru yapabiliyor, - TYP'den sonra İŞKUR'un kendisine uygun bulduğu üç işte çalışmayı kabul etmeyenler, son TYP tarihi sonrasındaki 24 ay sonra tekrardan başvuruda bulunabilir, - Herhangi bir kurs veya programa katılmama yönünde yaptırım uygulaması yapılan kursiyer ya da katılımcı yaptırım süresi boyunda TYP'den faydalanamaz, - TYP ile ilişiği kesilen kişiler aynı TYP'ye yeniden katılım sağlayamaz.