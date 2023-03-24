









MİLYONLARCA EMEKLİNİN MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?







Binlerce emekli pür dikkat! Yeni zamlı emekli maaş tarihi belli oldu! 7500 TL maaşlar o tarihte hesaplarda olacak! En düşük emekli maaşının 5 bin 500 TL'den 7 bin 500 TL'ye yükseltilmesinin ardından bir çok emeklide yeni zamlı emekli maaşlarını ne zaman alacaklarının heyecanı sardı. Emekli maaşlarının yükselmesi neticesinde yeni maaşlar hangi ayda hesaplara aktarılacak. İşte milyonlarca emeklinin beklediği o cevap ve diğer detaylar...En düşük emekli maaşının asgari ücretteki zam oranın açıklanmasının ardından 5 bin 500 TL yapılması emeklileri memnun etmemişti. Artan enflasyon, gıda fiyatları, faturalar derken işin içinden çıkamayan emekli zam istemişti. Emeklilerin haklı serzenişleri karşısında hükümet bir karara vardı. Müjdeli haberi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan canlı yayın sırasında duyurdu. İşte diğer ayrıntılar...Erdoğan, canlı yayın sırasında müjdeli haberi bizzat ağızdan verdi. TBMM onayından geçmesi beklenen teklif sonrası milyonlarca emekli yeni maaşlarına kavuşacak. Peki o maaşlara ne zaman kavuşulacak. Milyonlarca emeklinin aklında sorunun yanıtı haberimizde...Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yaptığı görüşme neticesinde emekli için ara zam müjdesini vermişti. Bilgin'in verdiği zam müjdesinin ardından çok geçmeden Erdoğan sevindirici açıklamayı yaptı. Emeklinin yüzünü güldüren haberde en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL olacağı belirtiliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bunu bir TV programında canlı yayın sırasında bizzat kendi ağzından zam müjdesini söylemesi milyonları harekete geçirdi. Şimdi milyonlarca emekli yeni maaşlarının ne zaman yatacağını merak ediyor. Yapılan öngörüye göre kararın mart ayında yasalaşması neticesinde yeni maaşlar nisan ayı itibariyle hesaplara aktarılacak.