EKONOMİ
31 Ekim 2022 - 11:03

Binlerce emeklinin merak ettiği sorunun yanıtı belli oldu! Hesaplarınızı kontrol edin! Promosyon ödemeleri 1 Kasım'da başlıyor

Ziraat Bankası'nın emekli promosyon ödemelerinde güncelleme yapıldı. SGK tarafından yapılan açıklamada kamu bankaları promosyonlarının 5.000 TL'ye çıkarıldığının duyurulmasından sonra birçok emekli promosyon ödemeleriyle ilgili detayları araştırmaya başladı. Peki, Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar? Ziraat Bankası promosyonları ne zaman yatırılacak? Detaylar haberimizde...

EKONOMİ
31 Ekim 2022 - 11:03
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Binlerce emeklinin merak ettiği sorunun yanıtı belli oldu! Hesaplarınızı kontrol edin! Promosyon ödemeleri 1 Kasım'da başlıyor


Özel bankalar arasında aylardır devam eden emekli promosyon yarışına kamu bankaları da dahil oldu. SGK tarafından yapılan açıklamada kamu bankalarının promosyon ödemesinin 5.000 TL'ye yükseltildiği müjdesi verildi. Bu gelişmenin ardından maaşını Ziraat Bankası'ndan alan emekliler, ne kadar promosyon alacaklarını ve promosyonların ödeneceği tarihi araştırmaya başladı.

ZİRAAT BANKASI EMEKLİLERE NE KADAR PROMOSYON ÖDÜYOR?

Emekli aylığı 3.500 TL'ye kadar olanlar 3 bin TL,



Emekli aylığı 3.500-7.500 TL arasında olanlar 3.500 TL,

Emekli aylığı 7.500-10.000 TL arasında olanlar 4.500 TL,

Emekli aylığı 10.000 TL'den fazla olanlar da 5 bin TL promosyon alacak.

Söz konusu ödemeler üç senelik peşin ödenecek.

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU NE ZAMAN YATIRILACAK?

18 Ekim tarihinde başlayan Ziraat Bankası emekli promosyonu başvuruları bugün son buluyor. Başvuru yapan emeklilerin ödemeleri 1 Kasım tarihinden itibaren hesaplara yatırılacak. Bankadan birden çok emekli aylığı alan müşterilerin promosyonları, maaş tutarlarına göre hesaplanacak.

 ziraat bankası emekli promosyonu

ZİRAAT BANKASI PROMOSYON BAŞVURULARI NASIL YAPILIYOR?

Promosyon başvuruları;

- Ziraat Bankası şubeleri,

- İnternet şubesi,

- Ziraat Mobil uygulaması,

- ATM,

- SMS,

- Müşteri hizmetleri üzerinden yapılacak.

4757'ye "PRO" yazarak boşluk bıraktıktan sonra T.C kimlik numaranızı zayıp SMS gönderdikten sonra, Müşteri İletişim Merkezi'nce aranacak ve onayınız alınacaktır.

Banka promosyonu almak için hak sahipleri ile emeklilerin talepte bulunması ve bankaya üç senelik maaş taahhütü vermesi gerekiyor.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, söz konusu promosyon miktarlarının asgari olduğu, bankaların kendi uygulamalarına göre promosyon tutarlarının artırılabileceği belirtildi.

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
İlginizi Çekebilir
Ünlü ekonomist Selçuk Geçer'den asgari ücret açıklaması! Tahminler 10 bin TL'nin üzerine çıktı
Ünlü ekonomist Selçuk Geçer'den asgari ücret açıklaması! Tahminler 10 bin TL'nin üzerine çıktı
EYT'de 18 yaş detayı! 18 yaş öncesi çalışmalar için düzenleme yapıldı
EYT'de 18 yaş detayı! 18 yaş öncesi çalışmalar için düzenleme yapıldı
Saat 00.00’dan sonra tarife değişiyor! Benzine son dakika zammı!
Saat 00.00’dan sonra tarife değişiyor! Benzine son dakika zammı!
Ziraat Bankası müjdeyi verdi! Bankkart sahibi olanlara hediye edilecek
Ziraat Bankası müjdeyi verdi! Bankkart sahibi olanlara hediye edilecek
Emeklilere promosyon ve yılbaşı ikramiyesiyle çifte bayram iddiası!
Emeklilere promosyon ve yılbaşı ikramiyesiyle çifte bayram iddiası!
Yastık altında doları, TL'si altını olanlar! İslam Memiş açıkladı: O tarihte rekor kıracak
Yastık altında doları, TL'si altını olanlar! İslam Memiş açıkladı: O tarihte rekor kıracak
Son Haberler
Zeynep Şenpınar'ı katleden Selim Ahmet Kemaloğlu, cezaevinde kendisini asarak yaşamına son verdi!
Zeynep Şenpınar'ı katleden Selim Ahmet Kemaloğlu, cezaevinde kendisini...
Bunu yapanlara 2 hafta sınır! Nüfus ve Vatandaşlık İşleri'nden uyarı
Bunu yapanlara 2 hafta sınır! Nüfus ve Vatandaşlık İşleri'nden...
Ünlü ekonomist Selçuk Geçer'den asgari ücret açıklaması! Tahminler 10 bin TL'nin üzerine çıktı
Ünlü ekonomist Selçuk Geçer'den asgari ücret açıklaması! Tahminler...
Camı pencereyi hemen kapatın! Meteoroloji uyardı: 9 ile çamur yağacak
Camı pencereyi hemen kapatın! Meteoroloji uyardı: 9 ile çamur yağacak
Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emeklilerine 17.00’a kadar süre verildi: Yılbaşından önce 10.000 TL ödeniyor
Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emeklilerine 17.00’a kadar süre verildi:...
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan tebrik mesajı gecikmedi! Kılıçdaroğlu, Temel Karamollaoğlu’nu tebrik etti
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan tebrik mesajı gecikmedi! Kılıçdaroğlu,...
Memur mesai ücretleri belli oldu! Mesai ücretlerine yüzde 100 zam yapıldı
Memur mesai ücretleri belli oldu! Mesai ücretlerine yüzde 100 zam yapıldı
Çerkeş CHP İlçe Başkanlığı'na yapılan saldırıda yeni gelişme! Molotof kokteyli atarak kaçan saldırgan yakalandı
Çerkeş CHP İlçe Başkanlığı'na yapılan saldırıda yeni gelişme!...
TOKİ başvurusu yapmayanlar dikkat! 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesine başvurular bugün sona eriyor!
TOKİ başvurusu yapmayanlar dikkat! 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesine...
Aşı kartı nedir, ne demektir, ne işe yarar? Aşı takip kartı nereden nasıl alınır, nasıl çıkartılır? Aşı kartı hakkında detaylı bilgiler
Aşı kartı nedir, ne demektir, ne işe yarar? Aşı takip kartı nereden...
Masterchef'ten bu hafta kim elendi? Masterchef'ten elenen isim herkesi ağlattı! Veda eden isimin açıklaması şaşırttı
Masterchef'ten bu hafta kim elendi? Masterchef'ten elenen isim herkesi...
Elon Musk'tan yeni Twitter hamlesi: Parayı veren mavi tiki alır!
Elon Musk'tan yeni Twitter hamlesi: Parayı veren mavi tiki alır!
NASA’dan korkutan açıklama! Gökdelen büyüklüğündeki göktaşı dünyaya doğru geliyor
NASA’dan korkutan açıklama! Gökdelen büyüklüğündeki göktaşı...
Son dakika: TOKİ kura sonuçları açıklandı! Hatay, Mersin, Adana, Konya illerinin kura sonuç ekranı
Son dakika: TOKİ kura sonuçları açıklandı! Hatay, Mersin, Adana,...
Show TV'nin yeni dizisi Hayat Bugün iki usta ismi buluşturdu! Hamdi Alkan ve Açelya Akkoyun Hayat Bugün dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor
Show TV'nin yeni dizisi Hayat Bugün iki usta ismi buluşturdu! Hamdi...