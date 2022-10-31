Binlerce emeklinin merak ettiği sorunun yanıtı belli oldu! Hesaplarınızı kontrol edin! Promosyon ödemeleri 1 Kasım'da başlıyor







ZİRAAT BANKASI EMEKLİLERE NE KADAR PROMOSYON ÖDÜYOR?







ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU NE ZAMAN YATIRILACAK?

ZİRAAT BANKASI PROMOSYON BAŞVURULARI NASIL YAPILIYOR?

Özel bankalar arasında aylardır devam eden emekli promosyon yarışına kamu bankaları da dahil oldu. SGK tarafından yapılan açıklamada kamu bankalarının promosyon ödemesinin 5.000 TL'ye yükseltildiği müjdesi verildi. Bu gelişmenin ardından maaşını Ziraat Bankası'ndan alan emekliler, ne kadar promosyon alacaklarını ve promosyonların ödeneceği tarihi araştırmaya başladı.Emekli aylığı 3.500 TL'ye kadar olanlar 3 bin TL,Emekli aylığı 3.500-7.500 TL arasında olanlar 3.500 TL, Emekli aylığı 7.500-10.000 TL arasında olanlar 4.500 TL, Emekli aylığı 10.000 TL'den fazla olanlar da 5 bin TL promosyon alacak. Söz konusu ödemeler üç senelik peşin ödenecek.18 Ekim tarihinde başlayan Ziraat Bankası emekli promosyonu başvuruları bugün son buluyor. Başvuru yapan emeklilerin ödemeleri 1 Kasım tarihinden itibaren hesaplara yatırılacak. Bankadan birden çok emekli aylığı alan müşterilerin promosyonları, maaş tutarlarına göre hesaplanacak.Promosyon başvuruları; - Ziraat Bankası şubeleri, - İnternet şubesi, - Ziraat Mobil uygulaması, - ATM, - SMS, - Müşteri hizmetleri üzerinden yapılacak. 4757'ye "PRO" yazarak boşluk bıraktıktan sonra T.C kimlik numaranızı zayıp SMS gönderdikten sonra, Müşteri İletişim Merkezi'nce aranacak ve onayınız alınacaktır. Banka promosyonu almak için hak sahipleri ile emeklilerin talepte bulunması ve bankaya üç senelik maaş taahhütü vermesi gerekiyor. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, söz konusu promosyon miktarlarının asgari olduğu, bankaların kendi uygulamalarına göre promosyon tutarlarının artırılabileceği belirtildi.