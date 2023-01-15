Binlerce genç bunu bekliyordu! Bekçi alımı başladı: İlk, ortaokul, lise, üniversite mezunları dikkat: Maaşı duyan başvuru yapıyor







İŞKUR İNTERNET SİTESİ ÜZERİNDEN YAPILAN BEKÇİ ALIMI İÇİN GENEL VE ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI







İŞKUR üzerinden özel sektör için Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı başladıİŞKUR, özel sektör için Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımını başlattı. Başvurular İŞKUR internet sitesi üzerinden online olarak alınacaktır. En az ilkokul mezunları başvurabilecek olan bu bekçilik alımı için genel başvuru şartları belli oldu. Adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, 18 yaşını doldurmuş olması, kamu haklarından mahrum olmaması, alkol, uyuşturucu ya da uyarıcı madde tüketimi nedeniyle tedavi görmemiş olması ve terör örgütleri ile ilgili olmaması gibi şartlar aranmaktadır. Adayların başvurularını İŞKUR internet sitesinden yapmaları gerekmektedir.Başvuracak adayların genel şartların yanı sıra özel ilan şartlarını da taşıması gerektiği belirtilmektedir. Bu şartlar arasında, vardiyalı çalışmaya uygun olmak, ilköğretim, lise ya da dengi okul mezunu olmak gibi şartlar yer alabilir. Başvurular sadece özel sektör için yapılacaktır. İşkur personel alımlarına devam etmekte ve bekçi alımı başvuruları Ocak ayından itibaren geçerli olacaktır. Bu kampanyayla İŞKUR vatandaşların istihdamını arttırmak ve işsizlik oranını azaltmak amacındadır.Başvurular İŞKUR internet sitesi üzerinden yapılacak ve adayların ilana başvuruda bulunabilecekleri bir link verilecektir. Başvurular sadece belirtilen tarihler arasında yapılabilecektir ve başvuruların geç yapılması durumunda değerlendirilmeyecektir. İşkur üzerinden yapılan bekçi alımı sadece özel sektör için yapılmaktadır. Başvurular yaparken adayların genel şartların yanı sıra özel ilan şartlarını da taşıması gerektiğine dikkat etmelidir. Başvuruları yaparken ilana ait tüm bilgileri ve şartları dikkatli bir şekilde okumalı ve eksiksiz bir şekilde doldurmalıdır.