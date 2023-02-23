Binlerce genç bunu bekliyordu! Lise mezunu polis alımı başlıyor: Bu şartlara dikkat!







2023 YILINDA LİSE MEZUNU POLİS ALIMLARI HAKKINDA AÇIKLANAN DETAYLAR Son dakika haberleri ile lise mezunu polis alımlarının yapılacağı ve tüm gereken şartlar ile detaylar hakkında bilgiler açıklandı. Bu sene iki defa lise mezunları arasında polis alımları yapılacak. YKS puanı ile yapılması beklenen polis alımı ile aynı zamanda gelecek. Bunların ilki PMYO polis alımı ve ikincisi ise Polis Fakültesi için öğrenci alımı olacaktır. PMYO yani Polis Meslek Yüksek Okulu 2 yıllık polis üniversitesidir. TYT üzerinde belirlenen puanı alan ve mülakatları tam olarak geçen adaylar burada 2 yıllık bir eğitim görmesinden sonra EGM kapsamında polis memuru olarak görev alacaklar.





PMYO BAŞVURULARI AĞUSTOS AYINDA

EĞİTİM SÜRESİ 5 YIL

PMYO NEDİR?

POLİSLER NE İŞ YAPAR?

2023 yılı Ağustos ayında YKS puanı ile Polis Fakültesi ve PMYO başvurusu yapacak olan lise mezunu polis alımları için gerekli tüm detaylar açıklanmıştır.PMYO tamamlandıktan sonra adaylar 2 yıllık üniversite mezunu polis memuru olacaklar. PMYO başvurusu, 2023 yılı Ağustos ayında başlayacak şekilde tasarlanmıştır. Başvurularını yapan adaylara gerekli bilgiler en kısa sürede yetkililer tarafından verilecektir. Son yıllarda gençlerin çok daha fazla ilgi odağı olan Polis Fakültesi bu yıl kuruldu. Daha önceleri Akademi kapsamında yer alan polis koleji ve fakültesi bulunmaktaydı. Polis Fakültelerine YKS puanı ile başvuru yapılmaktadır. Üniversitelere giriş sınavına katılacak olan adaylar burada almış oldukları puan ile başvuru yaparak seçim aşamalarına girebilecekler. Spor, sağlık ve sözlü aşamalardan geçen tüm adaylar polis fakültesine girmeye hak kazanacaklar.Fakültede eğitim tam olarak 5 yıl olacaktır. İlk yıl İngilizce eğitimi verilecek ve diğer yıllarda ise hem üniversite dersleri hem de polislik hakkında eğitimler verilecektir. Böylece 5 yıl sonunda adaylar komiser yardımcısı olarak görev yapma şansına sahip olacaklardır. Polis Fakültesi başvuruları 2023 yılı içinde Ağustos ayında yapılacaktır. Hem polis fakültesi hem de PMYO başvurusu yapacak adayların YKS’ye başvuru yapmaları gerekmektedir.PMYO, Polis Meslek Yüksekokulu anlamına gelir. Polis meslek eğitimi veren yükseköğretim kurumlarından biridir. PMYO'lar, aday öğrencilerin polis memuru olmak için eğitim alabilecekleri ve mezun olduktan sonra polis teşkilatına katılabilecekleri yükseköğretim kurumlarıdır. PMYO eğitimi, 2 yıllık bir programdır ve polis teşkilatının ihtiyaçlarına göre belirlenmiş derslerden oluşur. Eğitim boyunca, öğrenciler hem teorik hem de pratik eğitimler alırlar ve mezun olduktan sonra polis olarak görev yapmaya hak kazanırlar. PMYO'lar, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde bulunur ve aday öğrenciler, sınava girerek PMYO'lara kabul edilmeye çalışırlar.Polisler, toplumun güvenliğini ve düzenini sağlamak amacıyla çalışan resmi memurlardır. Görevleri, suçları önlemek, suçluları yakalamak, kanunları uygulamak, insanların güvenliğini sağlamak ve yardım etmek gibi çeşitli alanları kapsar. Polisler, trafik güvenliğini sağlamak, hırsızlık, saldırı, cinayet ve diğer suçları soruşturmak, suç mahallinde kanıtlar toplamak, tutuklamalar gerçekleştirmek, güvenlik ve koruma görevleri gibi birçok farklı görevi yerine getirirler. Ayrıca polisler, kamu düzenini sağlamak için topluluklarla işbirliği yaparak topluluk tabanlı güvenlik çalışmalarına katılırlar. Bu çalışmalar, toplumla daha yakın bir ilişki kurarak suçları önlemek ve suçla mücadele etmek için polis ve toplum arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi amaçlamaktadır.