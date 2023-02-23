2023 yılı Ağustos ayında YKS puanı ile Polis Fakültesi ve PMYO başvurusu yapacak olan lise mezunu polis alımları için gerekli tüm detaylar açıklanmıştır.
YAŞAM
23 Şubat 2023 - 21:00
Binlerce genç bunu bekliyordu! Lise mezunu polis alımı başlıyor: Bu şartlara dikkat!
Son dakika haberleri ile lise mezunu polis alımlarının yapılacağı ve tüm gereken şartlar ile detaylar hakkında bilgiler açıklandı. PMYO ve Polis Fakültesi hakkında detaylara haberimizde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar...
YAŞAM
23 Şubat 2023 - 21:00
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2023 YILINDA LİSE MEZUNU POLİS ALIMLARI HAKKINDA AÇIKLANAN DETAYLAR Son dakika haberleri ile lise mezunu polis alımlarının yapılacağı ve tüm gereken şartlar ile detaylar hakkında bilgiler açıklandı. Bu sene iki defa lise mezunları arasında polis alımları yapılacak. YKS puanı ile yapılması beklenen polis alımı ile aynı zamanda gelecek. Bunların ilki PMYO polis alımı ve ikincisi ise Polis Fakültesi için öğrenci alımı olacaktır. PMYO yani Polis Meslek Yüksek Okulu 2 yıllık polis üniversitesidir. TYT üzerinde belirlenen puanı alan ve mülakatları tam olarak geçen adaylar burada 2 yıllık bir eğitim görmesinden sonra EGM kapsamında polis memuru olarak görev alacaklar. PMYO tamamlandıktan sonra adaylar 2 yıllık üniversite mezunu polis memuru olacaklar. PMYO başvurusu, 2023 yılı Ağustos ayında başlayacak şekilde tasarlanmıştır. Başvurularını yapan adaylara gerekli bilgiler en kısa sürede yetkililer tarafından verilecektir. Son yıllarda gençlerin çok daha fazla ilgi odağı olan Polis Fakültesi bu yıl kuruldu. Daha önceleri Akademi kapsamında yer alan polis koleji ve fakültesi bulunmaktaydı. Polis Fakültelerine YKS puanı ile başvuru yapılmaktadır. Üniversitelere giriş sınavına katılacak olan adaylar burada almış oldukları puan ile başvuru yaparak seçim aşamalarına girebilecekler. Spor, sağlık ve sözlü aşamalardan geçen tüm adaylar polis fakültesine girmeye hak kazanacaklar.
2023 YILINDA LİSE MEZUNU POLİS ALIMLARI HAKKINDA AÇIKLANAN DETAYLAR Son dakika haberleri ile lise mezunu polis alımlarının yapılacağı ve tüm gereken şartlar ile detaylar hakkında bilgiler açıklandı. Bu sene iki defa lise mezunları arasında polis alımları yapılacak. YKS puanı ile yapılması beklenen polis alımı ile aynı zamanda gelecek. Bunların ilki PMYO polis alımı ve ikincisi ise Polis Fakültesi için öğrenci alımı olacaktır. PMYO yani Polis Meslek Yüksek Okulu 2 yıllık polis üniversitesidir. TYT üzerinde belirlenen puanı alan ve mülakatları tam olarak geçen adaylar burada 2 yıllık bir eğitim görmesinden sonra EGM kapsamında polis memuru olarak görev alacaklar. PMYO tamamlandıktan sonra adaylar 2 yıllık üniversite mezunu polis memuru olacaklar. PMYO başvurusu, 2023 yılı Ağustos ayında başlayacak şekilde tasarlanmıştır. Başvurularını yapan adaylara gerekli bilgiler en kısa sürede yetkililer tarafından verilecektir. Son yıllarda gençlerin çok daha fazla ilgi odağı olan Polis Fakültesi bu yıl kuruldu. Daha önceleri Akademi kapsamında yer alan polis koleji ve fakültesi bulunmaktaydı. Polis Fakültelerine YKS puanı ile başvuru yapılmaktadır. Üniversitelere giriş sınavına katılacak olan adaylar burada almış oldukları puan ile başvuru yaparak seçim aşamalarına girebilecekler. Spor, sağlık ve sözlü aşamalardan geçen tüm adaylar polis fakültesine girmeye hak kazanacaklar.
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