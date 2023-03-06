KAMU PERSONELİ
06 Mart 2023 - 14:00

Binlerce iş arayanlara 112 acil çağrı merkezi kapıları açtı! 4 şartı taşıyan yüksek maaşla işe başlayacak! İşte başvuru şartları

İş arayan vatandaşlara bir müjde daha geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi personel alımı yapacak. Peki şartlar ne olacak? Tüm detaylar haberimizde.

KAMU PERSONELİ
06 Mart 2023 - 14:00
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Binlerce iş arayanlara 112 acil çağrı merkezi kapıları açtı! 4 şartı taşıyan yüksek maaşla işe başlayacak! İşte başvuru şartları
TAKİP ETTAKİP ET


Süleyman Soylu tarafından yapılan duyuruya göre 112 Acil Çağrı Merkezi bünyesine personel alımı yapılacak. Peki şartlar ne olacak? Hangi tarihte başvurular olacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ PERSONEL ALIMI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yapılan açıklamalara göre 112 Acil Çağrı Merkezi bünyesine personel alımı yapılacak. Personel alımlarının Mart- Nisan aylarında başlaması tahmin edilir. Acil Çağrı Merkezi başvurusu için belirlenen şartlar şu şekilde; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum edilmemek, erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin olmaması, 



112 Acil Çağrı Merkezi Personel Alımı

Türk Ceza Kanunu 53. maddesinde yer alan maddeye göre görevini yapmaya engel fiziksel ve ruhsal engeli bulunmaması, 35 yaşını doldurmamış olmak gerekiyor. Geçtiğimiz sene yapılan alımlarda KPSS puan şartı 60 olarak belirlenmişti ancak başvuru yapmak isteyen adaylar bu puanın 50'ye çekilmesini talep ettiği de biliniyor. Henüz KPSS puan şartıyla ilgili bir açıklama yapılmadı ancak başvurular başladığı zaman puan şartının da netleşmesi bekleniyor. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ