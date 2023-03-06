Binlerce iş arayanlara 112 acil çağrı merkezi kapıları açtı! 4 şartı taşıyan yüksek maaşla işe başlayacak! İşte başvuru şartları







112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ PERSONEL ALIMI







Süleyman Soylu tarafından yapılan duyuruya göre 112 Acil Çağrı Merkezi bünyesine personel alımı yapılacak. Peki şartlar ne olacak? Hangi tarihte başvurular olacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yapılan açıklamalara göre 112 Acil Çağrı Merkezi bünyesine personel alımı yapılacak. Personel alımlarının Mart- Nisan aylarında başlaması tahmin edilir. Acil Çağrı Merkezi başvurusu için belirlenen şartlar şu şekilde; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum edilmemek, erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin olmaması,Türk Ceza Kanunu 53. maddesinde yer alan maddeye göre görevini yapmaya engel fiziksel ve ruhsal engeli bulunmaması, 35 yaşını doldurmamış olmak gerekiyor. Geçtiğimiz sene yapılan alımlarda KPSS puan şartı 60 olarak belirlenmişti ancak başvuru yapmak isteyen adaylar bu puanın 50'ye çekilmesini talep ettiği de biliniyor. Henüz KPSS puan şartıyla ilgili bir açıklama yapılmadı ancak başvurular başladığı zaman puan şartının da netleşmesi bekleniyor.