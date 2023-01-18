EKONOMİ
18 Ocak 2023 - 21:30

Binlerce işçiye müjdeli haber! 2.500 TL zam! Yeni detaylar yüzleri güldürdü

Yeni yılın ilk günleriyle birlikte toplumun birçok kesimine pek çok güzel haber geldiğini görüyoruz. Detaylar bu sabah ortaya çıktı.. 4D geçici çalışanlar için 2500 TL zam, atama, görev tanımı ve yüzdelik dilim müjdesi verildi.

EKONOMİ
18 Ocak 2023 - 21:30
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Binlerce işçiye müjdeli haber! 2.500 TL zam! Yeni detaylar yüzleri güldürdü
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Beyaz yakalılar, memurlar ve emekliler derken, 4D'nin sözleşmeli çalışanları için müjdeli haber paylaşıldı. Bu haber aynı zamanda son dakika haberi olarak da paylaşılıyor. Açıklamalar; 2500 TL zam, terfi, görev tanımları ve yüzdelik dilimleri ile ilgili yapılırken sözleşmeli çalışanlara da yeni yıl içinde ödeme yapılacağı söylendi. Sabah saatlerinde verilen bilgilerde sözleşmeli işçilere maddi yönden yardımcı olacağı belirtildi.

4D geçici çalışanlar için 2500 TL zam

TAŞERON İŞÇİYE TAYİN, GÖREV TANIMI, ATAMA VE YÜZDELİK DİLİM BİLGİSİ



4D taşeronlarına tayin hakkı verilmemiştir ama bu kişilerin aile hayatı vardır ve istihdam zorunludur. Son zamanlarda bu çalışanlar hakkında bir çalışma yapıldı. Sözleşmeli işçi alımından beklentiler konusunda çeşitli açıklamalar yapılırken eş durumundan sözleşmeli personel olarak atanabilecekleri söylendi. Ayrıca yüzdelik dilimler ve hatta daha fazlası söz konusu olduğunda farklı beklentiler çok fazla arttı. Bu konular konuşuldukça taşeron işçiler yeni haberlere de odaklanmaya başladı.

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