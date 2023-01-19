GÜNDEM
19 Ocak 2023 - 13:30

Binlerce kişi bu habere kitlendi! ﻿2023'te mahkumlara genel af çıkacak mı? En yetkili isim Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan net cevap!

Ülke genelinde 120 bin mahkûmu ilgilendiren kısmi af, 31 Temmuz 2023 tarihlerine kadar uzatılmıştı. Peki, yeni yılda genel af çıkıp çıkmayacağı merak konusu. İşte merak edilen detaylar.

GÜNDEM
19 Ocak 2023 - 13:30
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Binlerce kişi bu habere kitlendi! ﻿2023'te mahkumlara genel af çıkacak mı? En yetkili isim Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan net cevap!


Türkiye 1921 tarihlerinden bu yana farklı kapsamlarda 52 af kanunu 7'de genel af çıkarılmış. Güncel sayıları 300 bini geçen mahkumlar ve aileleri yapılacak yeni düzenlemeyle mahkumiyetlerinin son bulmasını bekliyorlar. Seçim dönemi öncesi böyle bir düzenleme çıkması beklenirken gözler mecliste.

MAHKÛMLARA AF ÇIKACAK MI?

2020 yılında yaşanan pandemi süreciyle birlikte açık cezaevinde kalan ve dışarı çıkması uygun görülen 120 bin mahkum, geçici süre ile cezaevinden tahliye edilmişti. Yaklaşık 120 bin mahkumu ilgilendiren düzenlemenin süresi 31 Temmuz 2023 tarihine kadar uzatılmıştı. Kısmi af sonucu dışarıya çıkmış mahkumların yeni yapılacak düzenleme ile mahkumiyetlerinin son bulması bekleniyor.



cezaevi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ yapmış olduğu açıklamada birçok kişi tarafından merakla beklenen genel af düzenlemesinin olup olmadığı soruldu. Adalet Bakanı, herhangi bir infaz düzenlemesi çalışması yok dedi.

AKP'li yetkiler 2020 yılında çıkarılan kısmi af yasasın için infaz düzenlemesi çalışmalarının olmadığını belirtmişlerdi MHP'nin yapmış olduğu ısrarlar sonrasında AKP'nin desteği ile TBMM, İnfaz yasası olarak bilinen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'ni kabul ederek binlerce kişinin serbest bırakılmasının yolunu açmıştı.

EDİTÖR
Ümmü Gülsüm Kılıç
Ümmü Gülsüm Kılıç
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