Binlerce kişi o sınavları merak ediyor! AÖF sınavları online mi yüz yüze mi? AÖF sınavları için beklenen karar belli oldu

Güncel bir açıklamaya göre, Anadolu Üniversitesi'nin 2022-2023 bahar dönemi sınavları tamamen online olarak gerçekleştirilecek. Bu yeni uygulama, Anadolu Üniversitesi'nin e-sınav platformu üzerinden yapılacak ve öğrenciler sınavlarını evlerinde veya internet erişimi olan herhangi bir yerde rahatlıkla ve güvenli bir şekilde tamamlayabilecekler. Bu haber, yüz binlerce öğrencinin beklediği bir haberdi ve öğrencilerin sınavlarını tamamlamaları için fiziksel olarak üniversite kampüslerine gitmelerine gerek kalmayacak. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, AÖF SINAV TARİHLERİNİ DUYURDU
Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi sınav tarihlerini açıkladı. Buna göre, sınavlar 8-9 Nisan ve 15-16 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek.
SINAV GİRİŞ BİLGİLERİ 31 MART'TAN İTİBAREN AÇIKLANACAK
Anadolu Üniversitesi, bahar dönemi ara sınavlarının 8-9 Nisan ve 15-16 Nisan tarihlerinde çevrimiçi olarak http://esinav.anadolu.edu.tr adresi üzerinden gerçekleştirileceğini duyurdu. Öğrenciler, sınav giriş bilgilerine 31 Mart tarihinden itibaren kendi öğrenci sayfaları üzerinden erişebilecekler.