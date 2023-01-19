





BES'TEN ÇIKIP PARANI ALABİLİRSİN







BİREYSEL EMEKLİLİK İLE BİRİKEN PARAMI NASIL ALABİLİRİM?

Binlerce kişinin haberi yok! E-Devlet'ten hemen sorgulayıp biriken paranızı hemen çekebilirsiniz. Bireysel emeklilik pek çok kurumda uygulanıyor. Bir çok vatandaşın bu durumdan haberi dahi yok. Bireysel emeklilik ile her ay maaşınızdan düzenli olarak para kesiliyor. Bu paralar belirli olarak hesabınızda biriktiriliyor. İstediğiniz taktirde bu parayı almanız mümkün. İşte detaylar...Bireysel emeklilik uygulamaya geçtiğinden beri herkesin maaşından belirli ücret kesilmeye başladı. Memur, kamu işçisi, sözleşmeli personel olmak üzere herkesin başına gelen bu durumdan bir çok kişinin haberi yok. Zira bu kesinti, onaysız olarak zorunlu olarak kesintiye girildi. Bazı vatandaşlar bu durumun farkını varıp erkenden bireysel emeklilikten çıkma yolunu tuttular kimi vatandaş ise bireysel emeklilikte kalma yolunu. Fakat bireysel emeklilikte olup da bunun farkında olmayan insanlar da var. Bu insanlar zaman geçtikten sonra bireysel emekliliğe kaydının olup olmadığını, para birikip birikmediğini öğrenebilirler.Hesaplarınızı kontrol edin. Bireysel emeklilik hesabınızda para birikmiş olabilir. Buna e devlet sistemi üzerinden bes sorgulama yaparak ulaşabilirsiniz. Bireysel emeklilik uygulamasına giriş yapın ve hakkınızda bes onayı olup olmadığını ve ne kadar paranızın olduğunu görün. Farkında olmadan BES'te paranız birikmiş olabilir.Bireysel emeklilik ile paranız birikmiş ise bu parayı alabilmek için önce kuruma bir dilekçe yazmanız gerekmektedir. Bireysel emeklilik işleminiz hangi kurum üzerinde ise bir dilekçe yazarak Hayat Emeklilik vs. bireysel emeklilikten çıkma talebinizi iletebilirsiniz. Bireysel emeklilikten çıkma talebinize, banka bilgilerinizi ve ödemelerinizi almak istediğiniz de belirtmeniz gerekmektedir. Neden Bireysel Emeklilikten çıkmak istediğinizi belirtmenizde fayda var.