Binlerce kişinin merakla beklediği haberi Bakan Yanık duyurdu! 2300 TL ödeme için başvurular E-devlet üzerinden yapılacak! Tam 140 bin aile faydalanacak







2300 TL ödeme için başvurular E-devlet üzerinden







İhtiyaç sahibi vatandaşlara sosyal ekonomik yardım adı altıdna 2300 TL ödenecek. Başvuru yapmak isteyen vatandaşların e-devlet üzerinden elektronik ortamda işlem yapabilmeleri ve başvuru yapabilmek için belirli şartları taşımaları gerekiyor. Bakan Derya Yanık, yaptığı son açıklamada, yaklaşık 14 bin hanenin yardımdan yararlandığını belirtirken Ağustos ayı ödemeleri olarak toplam 328 milyon 311 bin 460 TL yatırıldığını vurguladı.Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü; çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılamak için maddi sıkıntı çeken ailelere maddi yardımda bulunuyor. Bu yardımın adı Sosyal ve Ekonomik Destek olarak tanımlanıyor. Bu geçici ve ara nakit yardımı yılda iki kez sağlanmaktadır. Ancak bu hizmetten yararlanabilmek için belirli şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Şartları sağlayan vatandaşlar, başvuru formu ile birlikte E-Devlet üzerinden elektronik ortamda doğrudan Devlet Müdürlüğü veya Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na başvuruda bulunabilirler. Yoksulluk derecesini belirlemek için, ikamet yeri ile ilgili sosyal anketlerin yanı sıra birey ve aileleri üzerinde incelemeler yapılıyor. Sağlanan yardım için ücretler belirlenen faktörler dahilinde yapılır.