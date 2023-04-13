EKONOMİ
13 Nisan 2023 - 16:30

﻿Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! 700 bin işçi maaşları için flaş gelişme! Türk-iş Başkanı Ergün Atalay kamu işçisi için yaptığı zam teklifini açıkladı

Vatandaş zam haberlerini yakından takip ederken Türk İş tarafından yapılan zam teklifi de ortaya çıktı. Peki zam teklifi ne kadar? Tüm detaylar haberimizde.

EKONOMİ
13 Nisan 2023 - 16:30
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﻿Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! 700 bin işçi maaşları için flaş gelişme! Türk-iş Başkanı Ergün Atalay kamu işçisi için yaptığı zam teklifini açıkladı


Binlerce kişi yapılacak zamların oranlarını merakla araştırırken yeni zam haberi Türk İş Başkanı Ergün Atalay'dan geldi. Peki yeni maaş önerisi ne kadar oldu? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

TÜRK İŞ BAŞKANINDAN YENİ ZAM TEKLİFİ

700 bin kamu işçisi için zam görüşmeleri hızla devam ederken Türk İş Başkanı Ergün Atalay'ın yeni zam teklifi de ortaya çıktı. Hükümet 700 bin kamu işçisi için ilk 6 aylık sürece yüzde 30 zam teklif etti. 



kamu İşçilerine Yeni Zam Teklifleri Belli Oldu

Yani bu kapsamda taban maaş 11 bin 500 TL oluyor. Türk İş Başkanı Ergün Atalay ise zam görüşmelerinde son tekliflerin bu şekilde olduğunu, işçi tarafından talebin yüzde 45 olduğunu ve yüzde 45 zam uygulanırsa 15 bin TL taban ücret uygulanacağını belirtti. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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