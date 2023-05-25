Binlerce yılın tüyosu ortaya çıktı! Yaş aldıkça yaşlanmanıza engel olan 3 besin! İbn-i Sina yıllar önce şifa deposunu bulmuş







GENÇ BIRAKAN O 3 BESİN!







Doğal yöntemler ile hastalıklara tedavi edici yöntemler bulan İbn-i Sina seneler önce bu reçeteyi yazmış. Mucizevi yöntem nedir? O üç besin ne? Merak edilen detaylar haberimizde.Genç bırakan yaşlılığa veda ettiren bu formül yıllar öncesinde İbn-i Sina tarafından bulunmuştur. Genç kalmak isteyen kişiler için bu besinler yaşlılık önleyici olarak kullanılmaktadır. Seneler öncesinde kullanılan bu reçete, uzmanlar tarafından da önerilmektedir.Yaşı ilerleme aşamasında olan kişiler genç kalma formülü arama içerisindelerdir. Hastalıklara doğal yöntemler ile çözüm bulan İbn-i Sina, genç kalma formülünü de asırlar öncesinde kaleme almıştır. Günümüz uzmanları tarafından bu doğal yöntem önerilmektedir. İlaç kullanmadan bu besinler ve karışımlar ile çözümü bulabilirsiniz. Genç kalmak isteyen kişiler için ömür uzatacak besinleri belirten İbn-i Sina günümüze ışık tutmaktadır. İlaçlı tedavi aksine doğal yöntemleri geliştirmiştir. İbn-i Sina'nın genç kalma formülü arasında olan besinler şu şekildedir: çam fıstığı, bakla, ısırgan otu. Uzmanlar tarafından tavsiye edilmektedir. Çam fıstığı diğer besinlere nazeren yoğun bir şekilde K vitamini barındırmaktadır. Kısmi veya yüz felci geçiren kişiler için tavsiye edilmektedir. Felcin neden olduğu hücresel bozulmaları onarmada yardımcı olmaktadır. Genç yaşların sona gelmesi ardından ciltte olan hücre defarmasyonu artmaktadır. Cilt parlaklığı, canlılığında azalma görülmektedir. Bakla'nın çocukluk itibari ile tüketilmesi gerektiği belirtilmiştir. Bir çok sağlık sorununa fayda sağladığı bilinen ısırgan otu İbn-i Sina tarafından önerilmektedir. Böbrek taşı önlenmesi, mukoza sağlamlaşması, kan temizleyici ve iltihap giderici etkisi olduğu bilinmektedir. İdrar sökücü etkisi de bulunmaktadır. Ömrün uzatılmasında da yardımcı olmaktadır. Isırgan otu, öksürük ve nefes sıkışması için önerilmektedir. Temas halinde kaşıntıya neden olan bu ot, kaynatıp tüketilirse boğaz, akciğer mukozlarının nem oranını artırmaktadır. Yakıcı etki olması da virüslerin hücre ve organlara yapışmasını önlemektedir.