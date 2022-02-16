Binnur Kaya'dan Kırmızı Oda'ya hüzünlü veda!

Son iki sezondur TV 8 ekranlarında olan Kırmızı Oda, son zamanlarda düşen reytingler nedeniyle final yapma kararı aldı. Reytinglerinde yaşanan önlenemez düşüşten sonra 61. bölümünde ekrana veda edecek olan Kırmızı Oda'nın başrol oyucusu binnur kaya bir veda mesajı paylaştı.







Sosyal medya hesabı üzerinden veda konuşması yapan Kırmız Oda'nın Manolya isimli doktoru Binnur Kaya şifa niyeti ile çıktıkları bu yolculuğu 61. Bölümün sonunda noktalayacaklarını söyledi. Bu süreçte bu yolculuğu kendileriyle paylaşan herkese çok teşekkür eden ünlü oyuncu yeni yolculuklarda buluşmak ümidiyle diyerek veda konuşmasını yayınladı.





