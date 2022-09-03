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03 Eylül 2022 - 19:42

Binnur Kaya kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi? Güzel Günler Kısmet kimdir? Binnur Kaya'nın hayatı

Çok duyarlı ve özenli birisi olan Binnur Kaya, kariyeri boyunca halk tarafından her zaman takdir görmüştür. Yaklaşık 30 yıldan beri başarılı bir kariyer sürdüren oyuncunun hayatı, dizi ve sinema izleyicileri tarafından sıklıkla sorgulanıyor. Detaylar haberimizde...

MEDYA
03 Eylül 2022 - 19:42
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Binnur Kaya kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi? Güzel Günler Kısmet kimdir? Binnur Kaya'nın hayatı


Binnur Kaya, tuhaf olmayan ve beyazperdede izleyici çekmesi zor olmayan birçok dizideki başarısı sayesinde rol aldığı dizilerin yüksek reytingler almasına katkıda bulunmuştur. Bu sebeple hayatının en merak edilen ünlülerinden biridir.

Binnur kaya

Binnur Kaya Kimdir Kaç yaşında?



Binnur Kaya, 19 Nisan 1972'de Ankara Bahçelievler'de doğdu.

Huzurlu ve düzenli bir çocukluğa sahip olan Kaya, sanatsal eğilimleriyle kısa sürede etrafındakilerin dikkatini çekti.

Kaya, flüt çalmayı Ulubatlı Hasan İlkokulu'nda okurken öğrendi. Kaya'nın hayatı, özellikle komşusu Gülay Hanım ile birlikte söylediği klasik Türk müziği ve taklitleriyle değişmeye başlar.

O ana dek sadece İlhan İrem ve Sakıp Sabancı'yı taklit edebilen Kaya, yavaştan bu fikri edinir ve kendini Bahçelievler Deneme Lisesi'nde amatör tiyatro oynarken bulur. Tiyatro onun için her zaman sosyal bir aktivite olmuştur ve asıl amacı oşinografi çalışmasıdır. Babası gazeteci ve annesi sanatçının memur olmasını istedi. Üniversiteye giriş sınavına giren Kaya maalesef geçemedi. Derin bir bunalıma giren ve hiçbir şey istemediğine kararına varan Kaya, bir gün lise arkadaşı Elvin Beşikçioğlu ile yeniden bir araya gelir. Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü’ne burslu olarak katılır.

Binnur kaya kimdir

Ankara'da üniversite eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul'a yerleşti. Ankara sahnesinde ve Karatahta adlı çocuk tiyatrosunda çalışan Binnur Kaya, İstanbul'da Bakırköy tiyatrosunda çalışmaya başladıktan bir süre sonra Hülya Avşar adlı programda Asiye karakterini oynamaya başladı.

Dizi alanına ilk olarak Kaynanalar ile adım atan oyuncu, başarılı performansıyla hemen dikkatleri üzerinde topladı. Ardından Beşiktaş Kültür Merkezi kadrosuna katılan Binnur Kaya birçok dizi ve filmde rol almıştır.

Şimdiye kadar gösterdiği mükemmel performans ona birçok ödül kazandırdı.

Binnur kaya

2019 senesinde Cinayet Süsü'nde Komiser Asuman'ı, 2021'de Azizler'de Kamuran'ı canlandırdı. 2020'de TV8'de yayınlanan Kırmızı Oda dizisinde psikiyatrist Doktor Hanım’a hayat verdi. Hatta Türk drama tarihinde ender bulunan Kırmızı Oda dizisinde canlandırdığı karakterle Masumlar Apartmanı ve Doğduğun Ev Kader dizilerinde de yer almıştır. Kabaca iki yıllık dizideki performansı nedeniyle ödül almıştır. TRT 1'de ekrana gelen Güzel Günler dizisinde Kısmet karakterini Binnur Kaya canlandırıyor.

Boy ve Kilosu

Binnur Kaya bekar ve bir ablaya sahiptir. Annesi Rahime Kaya, babası Mustafa Kaya'dır. 1,63 cm'dir. 57 kg ağırlığında ve Koç burcudur. O gerçek bir doğa aşığıdır. Hayvanseverdir ve evde bir kedi beslemektedir. 2 Eylül 2022 itibariyle Instagram hesabında 403.000 takipçisi bulunmaktadır. Binnur Kaya'nın güçlü bir hayran kitlesi var. Çeşitli sosyal medya platformlarında onun adıyla açılmış çok sayıda hayran hesabı var. Binnur Kaya, Instagram hesabını yaklaşık 2 yıl önce açtı. Instagram adresi binnur.kaya.official

Binnur kaya

Rol Aldığı Filmler

1998 / Kaçıklık Diploması

2000 / Muhallebicinin Oğlu

2000 / Abuzer Kadayıf

2003 / İnşaat – Ayşe

2005 / Babam ve Oğlum – Hanife

2006 / Hayatımın Kadınısın – Firdevs

2006 / Küçük Kıyamet – Filiz

2009 / Vavien – Sevilay

2013 / Mutlu Aile Defteri – Asuman

2014 / Şarkı Söyleyen Kadınlar – Esma

2017 / Sen Kiminle Dans Ediyorsun? – Şengül

2018 / Bizi Hatırla – Fatoş

2019 / Cinayet Süsü – Asuman

2021 / Azizler – Kamuran

2021 / Sen Ben Lenin – İffet

Rol Aldığı Diziler

1996 / Kaynanalar – Rukiye

1997 / Baba Evi – Meryem

1998 / Dış Kapının Mandalları – Saliha

1998 / Tele Dadı

1999 / Çarli – Hijyen

2000-2002 / Bir Demet Tiyatro – Berna / Manyak / Pala Şamuran

2000 / Güneş Yanıkları – Aylin

2001 / Benimle Evlenir Misin? – Gaye Şenoğlu

2001 / Yeni Hayat – Gülistan

2003 / Hadi Uç Bakalım – Düriye

2003 / 7 Numara Hürrem

2003 / Bekârlar – Binnur

2004-2007 / Yabancı Damat – Nazire Demir

2007 / Kavak Yelleri

2007 / Karayılan – Antepli Emine

2007-2009 / Avrupa Yakası – Şahika Koçarslanlı / Dilber Hala

2010 / Türk Malı – Abiye Kuzu

2011 / Muhteşem Yüzyıl – Duacı Hatun

2013-2015 / Aramızda Kalsın – Hüsne Celepoğlu

2015 / Analar ve Anneler – Neriman Hemşire

2017 / Bu Sayılmaz – Küçük Semiha

2019 / Zengin ve Yoksul – Berrin Taştan

2020-2022 / Kırmızı Oda Doktor – Manolya Yadigaroğlu / Doktor Hanım

2020 / Doğduğun Ev Kaderindir

2021-2022 / Masumlar Apartmanı

2022 / Güzel Günler – Kısmet

Rol Aldığı Tiyatro Oyunları

2019 Vahşet Tansrısı (Das Das)

2017-2018 Damdaki Kemancı (Zorlu PSM)

2002-03 Bana bir şeyhler oluyor (BKM)

2003 Sen Hiç Ateş Böceği Gördün Mü? (BKM)

Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası (Bakırköy Belediye Tiyatrosu)

1996 Kadınlar Koğusu (Lale Oraloğlu Tiyatrosu)

Rol Aldığı Reklam Projeleri

McDonald’s

ABC

Vestel

Ülker Yoğurt

Dsmart

Haber Türk

TTNET

Kazandığı Ödüller

Avrupa Yakası

35. Altın Kelebek Ödülleri: En İyi Kadın Komedi Oyuncu Ödülü (15 Mayıs 2008)

Medya Oscarları (Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği): Yılın Kadın Oyuncu Ödülü (24 Şubat 2009) Vavien

42. SİYAD Ödülleri: Cahide Sonku En İyi Kadın Oyuncu Performansı – Vavien – 2009

43. Yeşilçam Ödülleri: En İyi Kadın Oyuncu Ödülü – Vavien – 2009

Aramızda Kalsın

41. Magnum Altın Kelebek Ödülleri: En İyi Kadın Komedi Oyuncusu – Aramızda Kalsın – 2014

MGD Altın Objektif Ödülleri: En İyi Kadın Oyuncu (Komedi) Ödülü – 2014

Kırmızı Oda

Golden Palm Awards: Yılın Kadın Dizi Oyuncusu – Kırmızı Oda – 2021

8. Sinema Burada Festivali: Genç Oyuncu Ödülü (2008)

EDİTOR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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