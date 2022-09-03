Binnur Kaya kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi? Güzel Günler Kısmet kimdir? Binnur Kaya'nın hayatı







Binnur Kaya Kimdir Kaç yaşında?







Boy ve Kilosu

Rol Aldığı Filmler

Rol Aldığı Diziler

Rol Aldığı Reklam Projeleri

Kazandığı Ödüller

Binnur Kaya, tuhaf olmayan ve beyazperdede izleyici çekmesi zor olmayan birçok dizideki başarısı sayesinde rol aldığı dizilerin yüksek reytingler almasına katkıda bulunmuştur. Bu sebeple hayatının en merak edilen ünlülerinden biridir.Binnur Kaya, 19 Nisan 1972'de Ankara Bahçelievler'de doğdu. Huzurlu ve düzenli bir çocukluğa sahip olan Kaya, sanatsal eğilimleriyle kısa sürede etrafındakilerin dikkatini çekti. Kaya, flüt çalmayı Ulubatlı Hasan İlkokulu'nda okurken öğrendi. Kaya'nın hayatı, özellikle komşusu Gülay Hanım ile birlikte söylediği klasik Türk müziği ve taklitleriyle değişmeye başlar. O ana dek sadece İlhan İrem ve Sakıp Sabancı'yı taklit edebilen Kaya, yavaştan bu fikri edinir ve kendini Bahçelievler Deneme Lisesi'nde amatör tiyatro oynarken bulur. Tiyatro onun için her zaman sosyal bir aktivite olmuştur ve asıl amacı oşinografi çalışmasıdır. Babası gazeteci ve annesi sanatçının memur olmasını istedi. Üniversiteye giriş sınavına giren Kaya maalesef geçemedi. Derin bir bunalıma giren ve hiçbir şey istemediğine kararına varan Kaya, bir gün lise arkadaşı Elvin Beşikçioğlu ile yeniden bir araya gelir. Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü’ne burslu olarak katılır.Ankara'da üniversite eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul'a yerleşti. Ankara sahnesinde ve Karatahta adlı çocuk tiyatrosunda çalışan Binnur Kaya, İstanbul'da Bakırköy tiyatrosunda çalışmaya başladıktan bir süre sonra Hülya Avşar adlı programda Asiye karakterini oynamaya başladı. Dizi alanına ilk olarak Kaynanalar ile adım atan oyuncu, başarılı performansıyla hemen dikkatleri üzerinde topladı. Ardından Beşiktaş Kültür Merkezi kadrosuna katılan Binnur Kaya birçok dizi ve filmde rol almıştır. Şimdiye kadar gösterdiği mükemmel performans ona birçok ödül kazandırdı.2019 senesinde Cinayet Süsü'nde Komiser Asuman'ı, 2021'de Azizler'de Kamuran'ı canlandırdı. 2020'de TV8'de yayınlanan Kırmızı Oda dizisinde psikiyatrist Doktor Hanım’a hayat verdi. Hatta Türk drama tarihinde ender bulunan Kırmızı Oda dizisinde canlandırdığı karakterle Masumlar Apartmanı ve Doğduğun Ev Kader dizilerinde de yer almıştır. Kabaca iki yıllık dizideki performansı nedeniyle ödül almıştır. TRT 1'de ekrana gelen Güzel Günler dizisinde Kısmet karakterini Binnur Kaya canlandırıyor.Binnur Kaya bekar ve bir ablaya sahiptir. Annesi Rahime Kaya, babası Mustafa Kaya'dır. 1,63 cm'dir. 57 kg ağırlığında ve Koç burcudur. O gerçek bir doğa aşığıdır. Hayvanseverdir ve evde bir kedi beslemektedir. 2 Eylül 2022 itibariyle Instagram hesabında 403.000 takipçisi bulunmaktadır. Binnur Kaya'nın güçlü bir hayran kitlesi var. Çeşitli sosyal medya platformlarında onun adıyla açılmış çok sayıda hayran hesabı var. Binnur Kaya, Instagram hesabını yaklaşık 2 yıl önce açtı. Instagram adresi binnur.kaya.official1998 / Kaçıklık Diploması 2000 / Muhallebicinin Oğlu 2000 / Abuzer Kadayıf 2003 / İnşaat – Ayşe 2005 / Babam ve Oğlum – Hanife 2006 / Hayatımın Kadınısın – Firdevs 2006 / Küçük Kıyamet – Filiz 2009 / Vavien – Sevilay 2013 / Mutlu Aile Defteri – Asuman 2014 / Şarkı Söyleyen Kadınlar – Esma 2017 / Sen Kiminle Dans Ediyorsun? – Şengül 2018 / Bizi Hatırla – Fatoş 2019 / Cinayet Süsü – Asuman 2021 / Azizler – Kamuran 2021 / Sen Ben Lenin – İffet1996 / Kaynanalar – Rukiye 1997 / Baba Evi – Meryem 1998 / Dış Kapının Mandalları – Saliha 1998 / Tele Dadı 1999 / Çarli – Hijyen 2000-2002 / Bir Demet Tiyatro – Berna / Manyak / Pala Şamuran 2000 / Güneş Yanıkları – Aylin 2001 / Benimle Evlenir Misin? – Gaye Şenoğlu 2001 / Yeni Hayat – Gülistan 2003 / Hadi Uç Bakalım – Düriye 2003 / 7 Numara Hürrem 2003 / Bekârlar – Binnur 2004-2007 / Yabancı Damat – Nazire Demir 2007 / Kavak Yelleri 2007 / Karayılan – Antepli Emine 2007-2009 / Avrupa Yakası – Şahika Koçarslanlı / Dilber Hala 2010 / Türk Malı – Abiye Kuzu 2011 / Muhteşem Yüzyıl – Duacı Hatun 2013-2015 / Aramızda Kalsın – Hüsne Celepoğlu 2015 / Analar ve Anneler – Neriman Hemşire 2017 / Bu Sayılmaz – Küçük Semiha 2019 / Zengin ve Yoksul – Berrin Taştan 2020-2022 / Kırmızı Oda Doktor – Manolya Yadigaroğlu / Doktor Hanım 2020 / Doğduğun Ev Kaderindir 2021-2022 / Masumlar Apartmanı 2022 / Güzel Günler – Kısmet Rol Aldığı Tiyatro Oyunları 2019 Vahşet Tansrısı (Das Das) 2017-2018 Damdaki Kemancı (Zorlu PSM) 2002-03 Bana bir şeyhler oluyor (BKM) 2003 Sen Hiç Ateş Böceği Gördün Mü? (BKM) Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası (Bakırköy Belediye Tiyatrosu) 1996 Kadınlar Koğusu (Lale Oraloğlu Tiyatrosu)McDonald’s ABC Vestel Ülker Yoğurt Dsmart Haber Türk TTNETAvrupa Yakası 35. Altın Kelebek Ödülleri: En İyi Kadın Komedi Oyuncu Ödülü (15 Mayıs 2008) Medya Oscarları (Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği): Yılın Kadın Oyuncu Ödülü (24 Şubat 2009) Vavien 42. SİYAD Ödülleri: Cahide Sonku En İyi Kadın Oyuncu Performansı – Vavien – 2009 43. Yeşilçam Ödülleri: En İyi Kadın Oyuncu Ödülü – Vavien – 2009 Aramızda Kalsın 41. Magnum Altın Kelebek Ödülleri: En İyi Kadın Komedi Oyuncusu – Aramızda Kalsın – 2014 MGD Altın Objektif Ödülleri: En İyi Kadın Oyuncu (Komedi) Ödülü – 2014 Kırmızı Oda Golden Palm Awards: Yılın Kadın Dizi Oyuncusu – Kırmızı Oda – 2021 8. Sinema Burada Festivali: Genç Oyuncu Ödülü (2008)