BioNtech Almanya'dan ayrılıyor! Özlem Türeci ve Uğur Şahin'den taşınma kararı..







BİLİM İNSANLARININ TERCİHİ İNGİLTERE OLDU!







"SON ÖRNEK COVİD-19 DEVİ BİONTECH"

Pfizer ile birlikte Kovid-19 salgınına karşı mRNA tabanlı aşı geliştiren BioNtech'in kurucuları Özlem Türeci ve Uğur Şahin Almanya'nın gündeminde. Alman Bild gazetesi, yayınladığı bir haberinde Almanya'nın ortaya çıkan yeni yetenekler ile beraber sürekli yükseliş gösteren markaları ülkede tutmakta zorlandığını yazarak, "Kovid-19'un kahramanları bile ülkeden gidiyor." ifadelerini kullandı.Türk bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin'in kanser ile ilgili araştırma operasyonlarını gerçekleştirmek için Mainz'den İngiltere'ye taşıma kararı aldıkları öğrenildi. Alman Bild gazetesinde yer alan haberde "Made in Germany" eskiden bir kalite göstergesi olduğu fakat şimdilerde bu durumun değiştiği ve giderek daha fazla şirketin hem fabrikalarını hem de araştırma çalışmalarını yurt dışına götürdüğü belirtildi.BioNTech'in Alman bürokrasisi nedeniyle ülkeyi terk ettiği belirtilirken, 55 yaşındaki Özlem Türeci gazeteye verdiği demeçte, "Geçici çalışma şartları konusunda nihai kararı Almanya'daki siyasetçiler vermeli" dedi. Son yıllarda heme araştırma sürecinin hem de geliştirme işlemlerinin yavaş olması ve bürokratik engeller nedeniyle birçok şirketin Almanya'dan ayrıldığı düşünülüyor. Bild gazetesinin manşetinde bu konuda yer alan son şirket ise koronavirüse karşı aşı geliştiren BioNTecH oldu. Bilindiği üzere Prof. Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin, koronavirüs salgınına karşı ilk aşıyı geliştirerek dünya markası olmuşlardı. Almanya'nın en önemli tıp ödülü olarak tanımlanan Paul-Ehrlich ve Ludwig Darmstaedter 2022" ödülünü de alan çift, şirketin operasyonlarına İngiltere'de devam etme kararı aldıkları söylendi. İngiltere'deki ilaç geliştirme şirketlerinin sorunları daha hızlı çözdükleri belirtiliyor. Konuyla ilgili konuşan Profesör Dr Türeci, kararlarında "Avrupa'da biyoteknoloji ekosistemi ve ilgili yönetmelik ve yönergelerin teşvik edilmesi ve araştırma fonları ile daha hızlı uygulamaya geçirilmesi" gibi nedenlerin etkili olduğunu söyledi.