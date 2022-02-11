SAĞLIK
11 Şubat 2022 - 18:27
Güncelleme: 11 Şubat 2022 - 18:27

BioNTech aşısı, hamilelik sürecinde güvenli olarak test edildi!

İsrail'de yapılan bir araştırmada BioNTech aşısının hamilelik sürecinde hem anne hem de fetüs için güvenli olarak test edildiği açıklandı.

SAĞLIK
11 Şubat 2022 - 18:27
Güncelleme: 11 Şubat 2022 - 18:27
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BioNTech aşısı, hamilelik sürecinde güvenli olarak test edildi!
Merkezi Almanya'da olan ve Türk bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin’in sahibi olduğu BioNTech aşısının hamileler üzerinde kullanımıyla ilgili bir araştırma yapan İsrailli bilim insanları BioNTech'in içindeki formülün hamile kadınlar üzerinde ters bir etkisine rastlamadıklarını açıkladılar.








Pfizer/BioNTech aşısının formüllerini mercek altına alan bilim insanları binlerce kadının verilerini de ele aldılar ve aşının hamilelik sürecinde hem annenin hem de bebeklerin sağlıklarını etkileyip etkilemediklerini inceledi. Erken doğum, doğumda komplikasyon ve ölüm oranlarıyla ilgili bir karşılaştırma yapan uzmanlar, aşı olan hamile kadınlar ile aşı olmayan hamile kadınlar arasındaki sağlık durumlarında herhangi bir fark olmadığı sonucuna ulaştı.

Söz konusu araştırmaya ilişkin yayınlanan raporda ise iki grupta bebek ölümünün yüzde 0.1 olarak kayıtlara geçtiği, erken doğum oranının ise aşı olanlarda yüzde 4.2, aşı olmayanlarda da yüzde 4.8 olarak belirlendiği aktarıldı. Yeni doğan bebekte hastaneye yatış oranının aşı olanlar da yüzde 5.1 olarak listelenirken, aşı olmayan kadınlarda bu oran yüzde 5.3 olarak belirlendi.



Diğer taraftan, fetüsün gelişebilmesi için kritik zaman aralığı olarak değerlendiren ilk üç ayda aşılarını yaptıran annenin çocuklarında da herhangi bir sağlık sorununun oluşmadığını gördükleri açıklandı.

 
EDİTOR
Elvan
Elvan
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